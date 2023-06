Al Computex 2023, Alphacool ha presentato un paio di novità interessanti, una delle quali, a detta loro, metterà la parola “fine” a qualsiasi dubbio o indecisione quando si tratta di scelta delle ventole per il raffreddamento del proprio PC. La nuova Alphacool Apex Metal Fan è infatti una soluzione che viene definita, senza mezzi termini, “l’ultima ventola della vostra vita”. Ma cos’ha di così speciale?

L’azienda tedesca ci ha raccontato di aver fondamentalmente preso il meglio dei mondi server e consumer e di averlo unito in questo nuovo prodotto, capace di assicurare altissime prestazioni unite a un’ottima silenziosità. Il frame in metallo dovrebbe servire proprio a questo, dato che riuscirebbe a ridurre sensibilmente le vibrazioni anche quando la ventola gira a 3000 RPM. Purtroppo non abbiano alcuna specifica tecnica, non sappiamo quali sono i valori di flusso d’aria o di pressione statica che la ventola è in grado di raggiungere, quindi dovremo aspettare di provarla per poter dire se è davvero la ventola migliore sul mercato.

Alphacool Apex Metal Fan arriverà in diverse colorazioni, bianca, nera e cromata, e unicamente nel formato da 120mm; più avanti ci sarà anche la variante “ES”, dedicata al segmento Enterprise e dotata di una griglia di protezione.

La seconda novità è il nuovo Alphacool Apex Pro Skeleton Carbon Case, uno chassis open-frame modulare, con piastra di distribuzione creata ad-hoc (e inclusa nella confezione) e struttura in fibra di carbonio, che conferisce un’enorme solidità e al tempo stesso leggerezza. Il case può essere completamente smontato, include paratie laterali in vetro temperato fumé e un supporto per montare la scheda video in verticale, con tanto di cavo riser PCIe 4.0.

Non manca ovviamente lo spazio per ventole e radiatori, essenziali dal momento che un sistema come questo si presta molto bene a mod e sistemi custom loop. Sul mercato arriverà anche una versione in alluminio, più economica e senza piastra di distribuzione e supporto per la GPU inclusi.