Se siete utenti Amazon Drive, il servizio di archiviazione online del colosso degli e-commerce, ci sono brutte notizie: l’azienda, infatti, ha deciso di cessare Drive a partire dal 31 dicembre 2023.

L’obiettivo, secondo Amazon, è di focalizzarsi maggiormente su Amazon Photos, dunque è possibile immaginare che Amazon abbia dei piani ben precisi per il servizio, che deve scontrarsi con due concorrenti abbastanza agguerriti come Google Foto e il servizio Foto di iCloud offerto da Apple.

Le app di Amazon Drive per Android e iOS saranno rimosse dai rispettivi store a partire dal 31 ottobre 2022, dunque avete ancora un po’ di tempo per scegliere quale alternativa adottare.

Photo Credits: Amazon



Il servizio Amazon Drive, che offre gratuitamente 5 GB di spazio di archiviazione a tutti gli utenti dell’e-commerce, non gode certo della popolarità dei suoi competitor, ma è anche vero che lo spazio è condiviso con Amazon Photos, di conseguenza, l’azienda potrebbe essere più interessata a consolidare il servizio e avere una proposta unica, che non a rispondere a uno scarso interesse da parte dell’utenza.

D’altro canto, l’azienda sta già rivedendo altri aspetti del proprio business, come il previsto aumento del costo di Amazon Prime, dunque la scelta di rimuovere Drive potrebbe rientrare in un più ampio piano di ottimizzazione e riallocazione delle risorse.

Arrivati alla fatidica data di cessazione, sarà ancora possibile archiviare, organizzare e condividere foto e video con Photos, tuttavia, i file che non appartengono alle due categorie precedenti dovranno essere scaricati prima della loro rimozione definitiva dallo spazio online. Non occorrerà, invece, trasferire le foto e i video, dato che si trovano già di default su Amazon Photos. Ricordate che, all’interno del servizio, godrete di spazio illimitato solo per le fotografie, mentre per i video avrete 5 GB a disposizione gratuitamente, con piani a pagamento qualora aveste bisogno di più spazio.