Amazon rinvia la nuova Alexa per problemi di accuratezza

L'aggiornamento AI di Amazon Alexa, inizialmente previsto per fine febbraio, subirà un ritardo significativo. Secondo un report del Washington Post, il rilascio dell'assistente vocale potenziato potrebbe slittare al 31 marzo a causa di problemi di accuratezza nelle risposte fornite dall'intelligenza artificiale.

Il rinvio arriva in un momento molto competitivo per il settore degli assistenti vocali AI. Amazon aveva programmato di presentare ufficialmente la nuova versione di Alexa il 26 febbraio, rendendola subito disponibile come versione di prova gratuita. Tuttavia, fonti interne rivelano che l'azienda ha deciso di posticipare il lancio per migliorare il sistema e correggere problemi di precisione nelle risposte.

Amazon sta cercando di affinare il sistema il più possibile, prima di proporlo al pubblico.

Un dipendente anonimo di Amazon ha dichiarato al Washington Post: "Durante i test interni, il sistema AI ha fornito risposte inesatte o fuorvianti in diversi scenari". Questa criticità ha portato a un ripensamento sui tempi di rilascio.

Il nuovo assistente vocale basato su AI potrebbe essere legato a un abbonamento premium, con funzionalità avanzate come:

Memorizzazione delle conversazioni

Personalità personalizzate

Ordinazione di cibo

Chiamata di taxi

Amazon ha promesso che la nuova Alexa rappresenterà una vera e propria evoluzione dell'assistente vocale, con capacità di comprensione e interazione migliorate. Tra le novità annunciate figurano una personalizzazione avanzata, un sistema di memoria potenziato e una maggiore integrazione con i servizi Amazon per prenotazioni e acquisti.

Il ritardo di Alexa AI si inserisce in un contesto di difficoltà generalizzate nel settore. Anche Apple sembra incontrare ostacoli nell'aggiornamento di Siri con ChatGPT, inizialmente previsto per iOS 18.4 ma che potrebbe slittare a iOS 18.5, atteso per maggio.

Il fatto che Amazon stia ancora lavorando sulla precisione delle risposte solleva interrogativi sulla reale prontezza del sistema. Ulteriori ritardi potrebbero comportare il rischio di perdere terreno nei confronti della concorrenza in un mercato sempre più competitivo.