AMD chiede aiuto agli utenti per il supporto ROCm

AMD ha avviato un sondaggio per capire quali GPU la comunità vorrebbe fossero supportate dalla piattaforma ROCm. L'iniziativa è stata lanciata da un ingegnere proveniente dall'acquisizione di Nod.ai da parte di AMD, che ha pubblicato un post sulla pagina GitHub di supporto ROCm dell'azienda.

Il sondaggio include diverse serie di GPU AMD e le relative architetture, tra cui RX 7000 (RDNA 3), RX 6000 (RDNA 2), APU mobile Phoenix (RDNA 3) e Strix/Strix Halo (RDNA 3.5), oltre a RDNA 1 e architetture precedenti. Finora, la serie RX 6000 basata su RDNA 2 è in testa alle preferenze, seguita da Strix/Strix Halo e dalla serie RX 7000.

Per chi non lo sapesse ROCm è la controparte AMD della tecnologia CUDA di NVIDIA

Nei commenti, gli utenti hanno espresso ulteriori opinioni sul supporto ROCm. La richiesta più votata è quella di supportare qualsiasi GPU con 16GB o più di VRAM, incluse le GPU integrate che possono utilizzare tale quantità di memoria attraverso la DRAM di sistema. Un'altra proposta popolare è di estendere il supporto a tutte le GPU relativamente recenti degli ultimi 5-6 anni.

Attualmente, la piattaforma open-source ROCm supporta tutte le moderne GPU AMD Instinct, in particolare quelle basate su iterazioni dell'architettura CDNA. Anche tutte le schede grafiche workstation moderne di AMD supportano ROCm su Linux. Il supporto è più limitato per i prodotti Radeon e su Windows.

Su Linux, le uniche GPU Radeon supportate sono la serie RX 7900 e la Radeon VII. Su Windows, la maggior parte delle serie RX 6000 e tutte le GPU desktop RX 7000 supportano ROCm, con alcune eccezioni. Ad esempio, le RX 6700 - RX 6750 XT supportano solo Runtime e non l'SDK HIP. Tra le workstation, la Radeon Pro W7900 e modelli inferiori fino alla W6600 sono supportate, ma con limitazioni per alcuni modelli. Le GPU mobile non sono attualmente supportate da ROCm.

ROCm è una piattaforma software open-source sviluppata da AMD per facilitare l'esecuzione di applicazioni HPC e IA su GPU AMD. A differenza di CUDA di NVIDIA, non supporta tutte le GPU AMD risalenti alla metà degli anni 2000.