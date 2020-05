AMD, comparse le prime schede madri con chipset B550

Le schede madre AMD B550 saranno disponibili a partire dal 16 giugno 2020, tuttavia molti rivenditori ne hanno già pubblicato le relative inserzioni nei propri store online. A questo proposito, il noto informatore @momomo_us ha scoperto alcune schede madri con chipset B550 sul sito di Interconnect IT Solutions, un distributore australiano.

Il suddetto negozio ha aggiunto al proprio listino le schede tecniche dei modelli Asus ROG Strix B550-F Gaming (Wi-Fi), Asus TUF Gaming B550M-Plus (Wi-Fi) e Asus Prime B550M-A, tutte con lo stesso prezzo di 153,15 dollari australiani ossia 91 euro. Inutile dire che i vari modelli offrono caratteristiche e funzionalità diverse e che è poco probabile che saranno vendute tutte allo stesso prezzo; la cifra indicata è, con tutta probabilità, un placeholder inserito in attesa di sapere il prezzo reale delle varie motherboard.

Per fare un confronto, attualmente la ROG Strix B450-F Gaming e la TUF B450M-Plus Gaming sono attualmente in vendita al dettaglio rispettivamente per 131 euro e 98 euro, su Amazon. Ma quali sono le differenze tra le motherboard attuali e le nuove, in arrivo a giugno?

Le schede madri AMD B550 sono destinate alla fascia media del mercato e supporteranno l’interfaccia PCIe 4.0. Questa ha bisogno di più spazio tra le tracce della scheda madre rispetto al PCIe 3.0, quindi se per trasportare un segnale PCIe 3.0 era sufficiente un solo strato di PCB, per portare un segnale PCIe 4.0 servono almeno sei strati. Questa caratteristica dovrebbe portare le schede madri B550 a costare leggermente di più rispetto alle B450.

Sappiamo poi che non dovrebbero supportare banchi RAM DDR5, né essere “DDR5-ready”, salvo smentite dell’ultimo minuto.

A seconda del marchio e del modello, storicamente le schede madri con chipset B350 e B450 avevano un prezzo compreso tra gli 80 e i 150 euro, mentre quelle con chipset X370 e X470 si potevano acquistare dai 170 euro in su. Viste le caratteristiche offerte forse non saranno molte le schede madri con chipset B550 disponibili sotto i 100 euro, ma siamo abbastanza sicuri che difficilmente raggiungeranno i prezzi delle attuali soluzioni X570.