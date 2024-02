AMD cresce in tutti i settori, ma Intel è ancora lontana

I nuovi dati di mercato condivisi da Mercury Research sorridono ad AMD, che sembra essere quella che più sta beneficiando dei numeri in aumento del mercato PC. Il colosso di Sunnyvale sta guadagnando quote di mercato, pur rimanendo ancora molto lontana da Intel.

AMD ha registrato notevoli aumenti nelle quote di mercato e nei ricavi dei segmenti server, desktop e notebook, un dato che a detta dell’azienda sottolinea il potenziale di una crescita ancora maggiore. Nel settore client, AMD è cresciuta del 2% rispetto all’anno precedente, aumentato del 3,1% le unità e arrivando, rispettivamente, al 15,4% e al 20,1%. Il 2023 non è stato un anno facilissimo per il settore PC, ma il trend è positivo e la crescita di AMD ne è una prova.

Mercury Research

Nel segmento server, AMD ha ottenuto risultati importanti, arrivando a una quota di ricavi del 31,1%, un record per l’azienda. Si tratta di una crescita del 4% rispetto all’anno precedente, dato che permette di raggiungere ricavi record nel mondo server. In termini di unità, AMD ha visto un aumento del 5,5% rispetto all’anno precedente, che le ha permesso di raggiungere una quota del 23,1%.

Inutile nascondere che c’è molta attesa per il 2024, che è ormai visto da tutti come “l’anno degli AI PC”, che dovrebbero rivoluzionare il mondo desktop e notebook per come lo conosciamo, almeno sulla carta. L’arrivo della nuova versione di Windows, che si chiami Windows 11 24H2 o Windows 12, porterà con sé tantissime novità legate all’intelligenza artificiale, mentre i produttori di chip daranno sempre più spazio alle NPU, unità di elaborazione neurale dedicate esclusivamente alla gestione dell’inferenza e dei carichi IA.