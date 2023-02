Il lancio dei processori AMD Ryzen 7040 Phoenix per computer portatili è atteso per il prossimo mese, ma sembra che le specifiche anticipate in precedenza siano cambiate nuovamente. Come è emerso nelle schede tecniche ufficiali, che è possibile trovare nel sito web dell’azienda di Sunnyvale, pare proprio che AMD abbia deciso di depotenziare i suoi nuovi processori, riducendo le frequenze operative e persino rimuovendo il supporto ad alcuni standard.

Il Ryzen 9 7940HS ha subito una diminuzione del clock di 200MHz, passando dai precedenti 3GHz a 2,8GHz, e lo stesso vale per Ryzen 7 7840HS e Ryzen 5 7640HS. Il motivo di questa decisione rimane sconosciuto, anche se potrebbe dipendere dalla necessità di mantenere i consumi e il calore delle CPU sotto un determinato limite di TDP. Ovviamente la riduzione delle frequenze operative andrà a impattare direttamente le prestazioni dei processori, che in questo modo avranno un clock di fabbrica lievemente più basso delle precedenti aspettative.

Fonte: AMD

Inoltre, come riportato dal giornalista Andreas Schilling di Hardwareluxx, le nuove CPU AMD Ryzen 7040 Phoenix non hanno più il supporto al PCI-E 5.0; la tecnologia era stata precedentemente annunciata da AMD, ma è scomparsa dalle ultime slide diffuse in rete. I processori della gamma Phoenix verranno lanciati entro la fine del trimestre in corso, attraverso diverse varianti. Essendo equipaggiati con grafica integrata RDNA 3, le nuove APU supporteranno anche tutte le funzionalità grafiche presenti sulle GPU Radeon dedicate, come raytracing, FSR, RSR e altro.

Rimanendo in ambito AMD, l’azienda ha da poco lanciato le sue nuove CPU desktop Ryzen 7000 con 3D V-Cache. I nuovi modelli, tra cui il top di gamma Ryzen 9 7950X3D, conservano tutte le innovazioni introdotte con l’architettura Zen 4 prodotta a 5nm. Proprio il top di gamma viene definito da AMD come il processore definitivo per videogiocatori e creatori di contenuti. Il chip è dotato di 16 core e 32 thread con una frequenza base di 4,2GHz, ma in grado arrivare al massimo a 5,7GHz, integrando 128MB di 3D V-Cache, insieme a un TDP di 120W: vi invitiamo a leggere la nostra recensione del prodotto.