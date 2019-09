AMD e Nvidia, nuovi driver per Gears 5 e non solo

Nvidia ha pubblicato i driver GeForce GameReady 436.30 WHQL, AMD i Radeon Software Adrenalin 2019 Edition 19.9.1. Ottimizzazioni per Gears 5 e altre novità.

Gears 5 ha debuttato ufficialmente e sia Nvidia che AMD hanno distribuito un driver per supportarlo al meglio. AMD ha pubblicato nei giorni scorsi i driver Radeon Software Adrenalin 2019 Edition 19.9.1. Questa versione, secondo l’azienda, le prestazioni con il titolo di The Coalition fino all’8% rispetto ai 19.8.2 in DX12.

Nvidia ha pubblicato i GeForce Game Ready 436.30 WHQL che oltre a Gears 5, supportano anche Borderlands 3, The Surge 2, FIFA 20 e Code Vein. L’azienda ha ottimizzato i driver anche per la open beta di Call Of Duty: Modern Warfare.

Quest’ultimo è un titolo RTX, che supporterà ray tracing, Nvidia Adaptive Shading e altre tecnologie dell’azienda. sono presenti profili specifici per i suddetti titoli in grado di migliorare l’esperienza di gioco ed ottimizzare le prestazioni con le GPU della famiglia GeForce.

I driver 436.30 WHQL ampliano inoltre il numero di monitor “G-Sync Compatibili”, ossia monitor FreeSync che consentono l’uso del G-Sync in presenza di una GPU Nvidia. Le new entry rispondono ai nomi di Acer VG252Q, Acer XV237 X, Gigabyte Aorus FI27Q-P, LG27GL650 e LG 27GL63T.

Come sempre è possibile scaricare gli ultimi Driver Nvidia tramite l’applicazione GeForce Experience o direttamente dal sito a questo indirizzo.