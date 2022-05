Tramite un comunicato stampa, AMD ha annunciato di aver stretto un accordo con Qualcomm per portare la tecnologia FastConnect sui notebook aziendali equipaggiati con processori Ryzen a partire dai modelli dotati di CPU Ryzen Pro serie 6000 e Qualcomm FastConnect 6900, tra cui possiamo annoverare la serie HP Elitebook 805 e Lenovo Thinkpad Z.

Il sistema permetterà ai dispositivi di utilizzare la modalità Wi-Fi Dual Station di Windows 11 per sfruttare più bande contemporaneamente allo scopo di ridurre la latenza e aumentare la velocità di trasmissione dei dati, a tutto vantaggio di applicazioni come le videochiamate, diventate ancora più fondamentali dopo lo scoppio della pandemia di COVID-19. Inoltre, grazie all’uso delle bande a 6GHz delle reti Wi-Fi 6 e Wi-Fi 6E, sicuramente ci sarà, almeno per il momento, meno spazio a eventuali interferenze, a differenza di quelle a 2,4GHz e 5GHz. Un’altra tipica situazione che può ottenere benefici dalla tecnologia FastConnect è la gestione remota dei PC, soprattutto tramite la soluzione AMD Manageability Processor.

Jason Banta, CVP e General Manager della divisione “OEM Client Computing” di AMD, ha affermato:

La gestione remota Wi-Fi out-of-band è uno strumento importante per i responsabili IT aziendali per diagnosticare e risolvere i problemi, anche quando il sistema operativo non è in esecuzione. I processori AMD Ryzen PRO 6000 Series con Qualcomm FastConnect 6900 consentono ai laptop aziendali di nuova generazione di disporre degli strumenti di elaborazione e connettività necessari per operare negli ambienti moderni, offrendo una gestibilità remota di livello professionale per gli utenti del nuovo ambiente di lavoro ibrido.