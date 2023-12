AMD, ecco i prezzi delle prossime CPU per dominare la fascia media

Recentemente, Momomo_US ha rivelato i prezzi preliminari delle future CPU desktop di AMD, tra cui Ryzen 8000G AM5, Ryzen 5000X3D e Ryzen 5000 AM4. Questi prezzi provengono da tre rivenditori statunitensi e, benché variabili, si presume verranno proposti i prezzi più bassi, presumibilmente più vicini ai prezzi al dettaglio.

Tuttavia, vanno considerati come dati preliminari, soggetti a possibili cambiamenti prima dell'effettivo arrivo dei prodotti sul mercato.

Ciò che emerge è interessante visto che tutti i chip Ryzen 8000 e Ryzen 5000 rientrano in una fascia di prezzo che non sorpassa i 350 dollari, indicando la volontà di AMD di sfidare in modo significativo il mercato entry-level di Intel.

I Ryzen 7 8700G e Ryzen 5 8600G, difatti, sembrano offrire opzioni di alta qualità per gli utenti AM5, con un'unità grafica integrata (iGPU) molto efficiente.

Passando ai freddi numeri, ecco i prezzi preliminari dei rivenditori statunitensi:

Ryzen 7 8700G - 340 dollari

Ryzen 5 8600G - 240 dollari

Ryzen 5 8500G - 190 dollari

Ryzen 7 5700X3D - 260 dollari

Ryzen 7 5700 - 180 dollari

Ryzen 5 5600GT - 150 dollari

Ryzen 5 5500GT - 130 dollari

Le specifiche degli APU Ryzen 8000G di AMD mostrano varianti PRO e Non-PRO con identiche specifiche. Ad esempio, il Ryzen 7 8700G sarà dotato di 8 core, 16 thread, frequenza base di 4,2 GHz e frequenza di picco di 5,1 GHz. Anche il Ryzen 5 8600G avrà 6 core, 12 thread, frequenze base di 4,35 GHz e picco di 5,0 GHz. Entrambi questi APU si baseranno sul die Phoenix 1 e supporteranno l'OC.

Inoltre, sembra che AMD stia progettando di sostituire l'attuale Ryzen 5 5600G APU con il Ryzen 5 5600GT e il Ryzen 5 5500GT. Infine è presente il Ryzen 7 5700, il chip da 8 core confermato di recente da AMD.

Si prevede il rilascio di questi nuovi chip entro la fine di gennaio, con un possibile debutto insieme alla famiglia di APU desktop Ryzen 8000G AM5 all'inizio di febbraio.