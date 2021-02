AMD FidelityFX Super Resolution arriverà questa primavera?

Una delle mancanze principali di AMD rispetto alla principale concorrente nella creazione di schede grafiche, Nvidia, è la mancanza di un sistema di upscaling in grado di aumentare la qualità grafica dell’immagine quando renderizzata a risoluzioni minori. Nvidia utilizza ormai da qualche tempo la tecnologia proprietaria DLSS che, con il supporto di un’AI addestrata con il machine learning, è in grado di ottenere risultati stupefacenti, incrementando di fatto le prestazioni delle proprie GPU RTX.

Secondo quanto riportato da ProHardvare, la risposta di AMD alla tecnologia DLSS, conosciuta come FidelityFX Super Resolution, sarebbe in arrivo questa primavera. La tecnologia aiuterebbe le GPU della famiglia Radeon RX 6000 e basate su architettura RDNA2 ad aumentare le proprie prestazioni.

L’azienda americana aveva mostrato per la prima volta in azione FidelityFX Super Resolution durante la presentazione dedicata all’annuncio al pubblico della sua più recente generazione di GPU. AMD aveva affermato che la tecnologia era in fase di sviluppo e che stava lavorando con gli sviluppatori di giochi per la sua implementazione.

Dopo tale annuncio l’azienda non ha più fatto sapere nulla riguardo la propria arma dedicata a competere contro DLSS.

Sembra che la soluzione di AMD sia ora molto vicina al lancio ufficiale, con l’azienda che sta pianificando di rilasciare un importante aggiornamento dei driver Radeon Adrenaline nel periodo di marzo 2021. L’aggiornamento includerebbe due importanti novità: la prima è ovviamente l’aggiunta di FiedlityFX Super Resolution mentre la seconda è un aggiornamento di Radeon Boost.

La fonte riferisce che Infinity Cache aiuterebbe molto FidelityFX Super Resolution mentre la tecnologia può essere abilitata direttamente all’interno del gioco in cui è supportata, proprio come DLSS. D’altra parte, la nuova funzione AMD Radeon Boost aiuterà a risolvere alcuni problemi relativi allo scaling dinamico.