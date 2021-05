AMD FidelityFX Super Resolution è finalmente in dirittura d’arrivo?

Dopo lunghi mesi di attesa che hanno seguito l’annuncio da parte di AMD dell’esistenza di FidelityFX Super Resolution, la tecnologia di super sampling del brand che andrà a scontrarsi con DLSS di Nvidia, è forse vicino il momento in cui potremo finalmente vederla in azione! Più prestazioni per tutti?

La notizia è stata originariamente condivisa dallo YouTuber Coreteks, il quale ha a sua disposizione delle fonti molto attendibili che gli hanno permesso in passato di anticipare le mosse dell’azienda americana guidata da Lisa Su. Tra queste sono presenti alcuni sviluppatori di videogame, i quali hanno affermato di aver già ricevuto una versione di AMD FSR (FidelityFX Super Resolution).

La versione ricevuta da questi studi sarebbe tuttavia diversa da quella definitiva e non è ancora perfettamente chiaro come AMD abbia intenzione di implementare questa tecnologia nel suo complesso. Proprio per questo motivo, Coreteks non si è sbilanciato nell’anticipare il genere di aumento prestazionale che potremo aspettarci dopo l’abilitazione della funzione.

Quello che però sembra ormai sicuro è che AMD FSR sia implementata molto prima della fine della pipeline grafica, momento nel quale viene invece impiegata la tecnologia DLSS di Nvidia. Sembra quindi che la tecnologia richieda molto meno lavoro per gli sviluppatori e non necessiti l’addestramento di una AI, cosa che ne velocizzerà sicuramente l’adozione.

Sarebbe logico pensare che AMD FSR, essendo parte del toolkit AMD FidelityFX, sia disponibile solamente per le GPU del brand. Stando a quanto affermato dallo YouTuber, tuttavia, sembra essere al momento compatibile persino con le schede video della concorrenza.

Come giustamente sottolineano i colleghi di VideoCardz, nonostante AMD FSR possa funzionare nel suo stato attuale anche su schede Nvidia, non significa che AMD permetterà alle GPU concorrenti di beneficiare di questa tecnologia. Dopo tutto, il produttore non ha motivo di aumentare le prestazioni dei prodotti del suo competitor principale.

La parte più interessante di questa fuga di notizie riguarda però la data di lancio della funzionalità. Secondo quanto affermato nel video, AMD FSR potrebbe essere già rilasciata a giugno di quest’anno!

Il marzo scorso, il CVP e GM di AMD Radeon Scott Herkelman aveva comunicato che AMD avrebbe lanciato FSR nel corso dell’anno, senza specificare una data di lancio più precisa. Questo aveva ovviamente portato tutti a credere che AMD non fosse in grado di dare alcuna stima in quanto la tecnologia fosse ancora lontana dall’essere pronta.