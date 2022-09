AMD ha da poco lanciato la sua nuova linea di CPU Ryzen 7000 basata sull’architettura Zen 4 di nuova generazione. Come anticipato nelle precedenti indiscrezioni, la lineup iniziale include 4 modelli, ovvero Ryzen 9 7950X e 7900X, Ryzen 7 7700X e Ryzen 5 7600X. Le novità sono parecchie, dalla nuova architettura Zen 4, che fa uso del processo produttivo 5nm di TSMC e supporta le tecnologie PCIe 5.0 e DDR5, al nuovo socket AM5, che tra le varie novità supporta più potenza ed è di tipo LGA.

Oltre alle CPU, AMD ha anche svelato i chipset che equipaggeranno le nuove schede madri. I primi ad arrivare saranno i modelli X670 e X670E, disponibili già a partire da questo mese, mentre la fascia media caratterizzata dai B650 e B650E arriverà nel mese di ottobre. Con la nuova generazione di processori Ryzen, c’è ovviamente anche attesa per l’arrivo di nuovi modelli dotati di 3D V-Cache, una tecnologia che consente di impilare verticalmente della memoria cache aggiuntiva, introdotta per la prima volta nel Ryzen 5 5800X3D, che ha riscontrato un’ottima accoglienza.

Durante l’evento, AMD ha più volte risposto alle domande sui Ryzen 7000 con 3D V-Cache rispondendo che “arriveranno presto”, senza lasciar trapelare nulla. Parlando con diversi rappresentati dell’azienda ci è parso di capire che il lancio sarà all’inizio del 2023, ma niente di più. Per fortuna però, dove non arrivano le dichiarazioni ufficiali ci pensano gli insider a rilasciare nuove informazioni: secondo il noto greymon55, i processori dovrebbero debuttare in occasione del CES 2023. Stavolta ci sarebbero ben tre processori di fascia alta, i Ryzen 9 7950X3D e 7900X3D, e il Ryzen 7 7800X3D. Come già dimostrato su Ryzen 5 5800X3D, la cache aggiuntiva offre molti vantaggi in ambito videoludico, con un notevole beneficio in termini di FPS. Beneficio che potrebbe aumentare esponenzialmente nei nuovi Ryzen 7000, che oltre alle frequenze operative aumentano anche la cache interna: in un ipotetico Ryzen 9 7950X3D si potrebbero raggiungere ben 192MB di cache L3.

Non resta quindi che attendere il CES 2023, sperando di poter vedere nuovi e più potenti Ryzen 7000 con cache aggiuntiva. In concomitanza alla presentazione dei nuovi processori, partner come G.Skill e XPG hanno annunciato di essere al lavoro per lanciare i primi modelli di RAM DDR5 compatibili con AMD EXPO, la nuova tecnologia di overclock delle RAM della piattaforma AM5.