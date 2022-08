G.Skill è al lavoro per preparare la prima memoria RAM DDR5 in grado di supportare l’inedita tecnologia EXPO di AMD. Si tratta di una nuova funzionalità brevettata dall’azienda a fine maggio di quest’anno, in grado di rendere facile l‘overclock della memoria a tutti gli utenti, testando in automatico la stabilità di ciascun modulo per generare impostazioni specifiche adatte a ogni sistema e memorizzarne localmente il profilo. Nonostante non sia stata ufficialmente annunciata dalla casa di Sunnyvale, la tecnologia è stata inavvertitamente confermata da MSI su alcune slide che riguardavano le ormai imminenti CPU Ryzen 7000.

AMD EXPO si presenta a ogni modo come rivale tecnologico di Intel XMP 3.0, rendendo possibile applicare l’overclock alle RAM con un semplice clic nell’interfaccia UEFI del PC. Ciò che tuttavia differisce dalla tecnologia concorrente è la possibilità di poter agire su un numero maggiore di impostazioni, esclusive della piattaforma AM5. Come riportato dalle precedenti indiscrezioni, le nuove CPU basate sull’architettura Zen 4 supporteranno come riferimento le RAM DDR5-6000, che dovrebbero consentire di trarre il massimo dalla nuova piattaforma, grazie alla possibilità di spingere la frequenza FClk (Infinity Fabric Clock) fino a 3GHz, nel caso dei Raphael.

Fonte: Techpowerup

I moduli EXPO a cui G.Skill lavora possiedono latenze CL30-38-38-96 in modalità DDR5-6000, ovvero la più alte per quelle a cui sono stati certificati, essendo in grado di funzionare con una tensione di alimentazione tra 1,35V e 1,45V. Il primo modello EXPO confermato fa parte della gamma Trident Z5 e riporta il numero di serie “F5-6000J3038F16G“. Ci si aspetta che il resto dei produttori svelino i propri moduli compatibili con la tecnologia EXPO a fine agosto, in concomitanza con le nuove schede madri AM5, nonché con gli stessi Ryzen 7000, attesi per la presentazione il giorno 29 di questo mese.

I nuovi processori potrebbero tuttavia effettivamente disponibili all’acquisto a fine settembre, dato che AMD pare abbia deciso di spostarne la data di lancio.