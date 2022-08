Tramite un comunicato stampa, XPG ha annunciato il lancio dei suoi nuovi moduli di memoria XPG LANCER 5600 DDR5, i primi dell’azienda che supporteranno AMD EXPO (Extended Profiles for overclock), tecnologia 1-click di overclock che consente di ottenere fino all’11% di prestazioni in più nei giochi in 1080p e latenze ridotte. Inoltre, anche tutte le altre RAM DDR5 di ADATA e XPG saranno perfettamente compatibili con le ultime piattaforme AMD, garantendo stabilità e prestazioni eccellenti in qualsiasi situazione.

In seguito alla presentazione ufficiale dei prossimi processori Ryzen 7000 da parte di AMD, XPG ha colto l’occasione per proporre i suoi nuovi moduli di memoria ad alte prestazioni che supporteranno l’overclock automatico. Le memorie U-DIMM XPG LANCER DDR5 5600 e ADATA DDR5 5600 saranno disponibili con capacità fino a 16 GB, sia singolarmente che in kit dual channel. Le XPG LANCER DDR5 5600 saranno in grado di fornire, come dice il nome stesso, velocità fino a 5600 MT/s e saranno commercializzate in due varianti (con o senza illuminazione RGB). In aggiunta, viene anche offerta la possibilità di scegliere la colorazione del dissipatore tra “Midnight Black” e “Snow White”.

Photo Credit: XPG

I moduli di memoria U-DIMM ADATA DDR5 5600 sono già acquistabili, mentre LANCER RGB e le LANCER 5600 dovrebbero essere lanciati a livello globale a metà settembre. La gamma completa di memorie DDR5 di XPG, che comprende i modelli CASTER, LANCER e HUNTER, supporterà AMD EXPO e sarà disponibile da ottobre.

Ricordiamo che le CPU Ryzen 7000 saranno basate sulla nuova architettura Zen 4 e mirano a offrire prestazioni superiori rispetto ai Ryzen 5000 migliorando ulteriormente l’efficienza energetica. Tra le caratteristiche chiave dei nuovi processori, troviamo l’uso del processo produttivo 5nm di TSMC, il nuovo socket AM5 e il supporto a DDR5 e PCIe 5.0.