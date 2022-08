Giusto la settimana scorsa, attraverso il suo canale YouTube ufficiale, AMD aveva annunciato Noise Suppression: una tecnologia alternativa a Nvidia RTX Voice che verrà inserita nella sezione “Audio e Video” dei driver Adrenalin. Come accade nella soluzione della concorrenza, vengono utilizzati degli algoritmi di intelligenza artificiale allo scopo di eliminare i rumori di fondo durante le chiamate, le videoconferenze o altre sessioni di streaming. Nonostante l’azienda avesse specificato che la nuova tecnologia è compatibile soltanto che le GPU della serie RX 6000 per portatili, i nuovi driver modificati “NimeZ” pensati per le schede video “pre-RDNA 2” rendono disponibile questa tecnologia anche nei modelli meno recenti.

Il supporto è stato aggiunto nella versione 22.7.1, già disponibile per il download a questo indirizzo. Questi driver personalizzati sono disponibili per le GPU AMD Terascale, GCN e Polaris-Vega-Navi, l’ultima versione dotata della tecnologia Noise Suppression è disponibile per adesso solo per l’ultimo gruppo di GPU. I primi utenti che hanno provato la nuova funzionalità su queste schede video hanno tuttavia notato dei ronzii, i driver potrebbero quindi non funzionare come previsto per tutti gli utenti.

Fonte: Videocardz

Trattandosi di un driver modificato, bisogna ovviamente considerare che l’installazione potrebbe invalidare la garanzia, anche se molto probabilmente questa sarà già scaduta per i prodotti che fanno uso delle GPU sopra elencate. L’utilizzo potrebbe tuttavia causare anomalie di funzionamento sia hardware che software, chi quindi deciderà di provarli lo farà a proprio rischio e pericolo.

Rimanendo in ambito AMD, l’azienda ha da poco stretto una collaborazione con Vertagear per proporre nuove sedie da gaming riportanti il suo marchio. Il primo modello è la PL4500 AMD Edition, già in vendita nel fan store e disponibile in due diverse colorazioni. Il prodotto è realizzato con telaio in acciaio, rivestimento in pelle PUC che combina PVC e finta pelle PU ed è garantito per ben 10 anni. Trovate maggiori informazioni nel nostro articolo.