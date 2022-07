Disponibile già da diverso tempo, RTX Voice è una tecnologia di NVIDIA, inizialmente prevista come feature esclusiva per la serie di schede grafica RTX allo scopo di migliorare la comunicazione audio riducendo il rumore di fondo indesiderato in modo smart utilizzando l’intelligenza artificiale. NVIDIA aveva affermato che il software utilizzava i Tensor core integrati per realizzare questa funzione e, di conseguenza, era implementabile solo sulle schede grafiche RTX, ma, in seguito, era stato scoperto che un semplice hack consentiva la sua attivazione anche su GPU prive di Tensor Core. Per tale motivo, l’azienda californiana aveva deciso di aggiungere il supporto a RTX Voice su tutte le schede grafiche dalla serie GTX 600 fino alle ultime RTX 30 a partire dai driver 410.18.

Photo Credit: AMD/VideoCardz

La storica rivale AMD, almeno sino ad ora, non aveva offerto un’alternativa altrettanto valida, ma la situazione presto cambierà. Infatti, tramite un video pubblicato sul proprio canale ufficiale YouTube (che è stato in seguito reso privato), la società di Sunnyvale ha annunciato “Noise Suppression“, nuova opzione che sarà implementata all’interno della sezione “Audio e Video” dei driver Adrenalin. Anche in questo caso, si tratta di una tecnologia che utilizza algoritmi di Intelligenza Artificiale per cercare di rimuovere i rumori indesiderati durante le chiamate e le sessioni di streaming. Al momento, non sappiamo su quali generazioni di schede grafiche Radeon sarà attivabile Noise Suppression, ma presumibilmente AMD renderà disponibili nuove informazioni non appena il video tornerà online (eventualmente modificato).

Qualche giorno fa, tramite un articolo sul blog ufficiale, AMD aveva spiegato com’è riuscita a migliorare le prestazioni dei suoi driver Adrenalin, soprattutto per quanto riguarda l’ambito DirectX 11. Per maggiori dettagli a riguardo, vi consigliamo di leggere il nostro precedente articolo dedicato.