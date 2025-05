AMD presenta FSR Redstone: il nuovo super resolution che sfida NVIDIA

La rivoluzione dell'intelligenza artificiale nel gaming sta per compiere un nuovo passo avanti con AMD che rivela i dettagli della prossima generazione della sua tecnologia di upscaling. Durante il COMPUTEX, il colosso di Sunnyvale ha presentato "FSR Redstone", evoluzione significativa rispetto al recente FidelityFX Super Resolution 4, introdotto insieme alle schede grafiche Radeon RX 9070 (che potete trovare su Amazon). Questa nuova versione rappresenta un cambio di paradigma, spostando decisamente il focus verso l'integrazione dell'apprendimento automatico per migliorare l'esperienza visiva dei videogiocatori, con un approccio che sembra rispondere direttamente alle innovazioni portate da NVIDIA negli ultimi anni.

FSR Redstone non è una semplice iterazione incrementale, ma ridefinisce l'approccio di AMD all'upscaling e alla generazione dei fotogrammi. La tecnologia si fonda su tre pilastri tecnologici fondamentali, tutti potenziati dall'intelligenza artificiale: Neural Radiance Caching, Ray Regeneration e Frame Generation avanzato.

Il Neural Radiance Caching rappresenta un notevole passo avanti nella gestione dell'illuminazione indiretta. Questa tecnica utilizza algoritmi di apprendimento automatico per prevedere dove la luce rimbalzerà all'interno di una scena, riducendo drasticamente la necessità di calcolare completamente il percorso dei raggi luminosi in ogni punto. Il risultato promette di essere un'illuminazione più realistica con un costo computazionale significativamente inferiore.

La tecnologia Ray Regeneration si posiziona come risposta diretta a DLSS 3.5 di NVIDIA, utilizzando algoritmi di machine learning per ottimizzare le scene ray-traced, riducendone la complessità computazionale mantenendo la qualità visiva. Il processo si completa con l'upscaling della scena mediante super resolution, seguito dalla generazione dei fotogrammi intermedi per aumentare la fluidità percepita.

FSR Redstone promette di ridefinire gli standard visivi nei videogiochi moderni

L'integrazione di queste tecnologie rappresenta un cambio di rotta significativo per AMD, che finora aveva mantenuto un approccio più tradizionale rispetto a NVIDIA nell'implementazione dell'intelligenza artificiale per il rendering grafico. Ora, con Redstone, AMD sembra abbracciare pienamente le potenzialità del machine learning applicate al gaming di alta qualità.

Il lancio ufficiale di FSR Redstone è previsto per la seconda metà dell'anno in corso, anche se AMD non ha fornito date specifiche. Questa vaghezza temporale è probabilmente dovuta al fatto che la tecnologia è ancora in fase di sviluppo attivo, con l'azienda che preferisce prendersi il tempo necessario per perfezionare ogni aspetto prima del rilascio definitivo.