Il nuovo Ryzen AI Max è più veloce di una RTX 4090, novità anche per il resto della gamma

Al CES 2025 di Las Vegas, AMD ha svelato l'espansione della sua gamma di processori Ryzen dedicati all'IA, consolidando la sua leadership nel settore dei PC abilitati all’intelligenza artificiale. L’azienda ha presentato tre nuove famiglie di processori: Ryzen AI Max, Ryzen AI 300 e Ryzen 200, offrendo soluzioni scalabili che coprono le esigenze di consumatori, creator e aziende.

Ryzen AI Max: Potenza AI per Notebook di Fascia Alta

La nuova serie Ryzen AI Max ridefinisce le possibilità per i PC di nuova generazione con prestazioni simili a quelle di workstation, ideali per gaming, creazione di contenuti e applicazioni AI avanzate. Caratteristiche principali:

Fino a 16 core Zen 5 e 32 thread .

. 50 TOPS di capacità AI , grazie al Neural Processing Unit (NPU) integrato basato su AMD XDNA 2.

, grazie al Neural Processing Unit (NPU) integrato basato su AMD XDNA 2. Grafica AMD Radeon RDNA 3.5 , con fino a 40 compute unit.

, con fino a 40 compute unit. Supporto per 128 GB di memoria unificata, di cui fino a 96 GB dedicati alla grafica.

AMD sostiene che il Ryzen AI Max+ sia 1,4 volte più veloce del Core 9 288V di Intel nei benchmark sintetici 3DMark, ma non ha condiviso dati su giochi reali. Nei test di rendering, il chip AMD supera il MacBook M4 Pro a 12 core fino all'86% in alcuni carichi di lavoro.

Rispetto al Core Ultra 288V di Intel, AMD mostra vantaggi medi di 2,6 volte nelle prestazioni di rendering 3D, con picchi fino al 402% in alcuni benchmark. Tuttavia, questi test sono stati effettuati su una scheda madre di riferimento AMD con raffreddamento illimitato, contro laptop reali per Apple e Intel.

AMD afferma che il Ryzen AI Max+ 395 con 128GB di RAM totale (96GB allocati alla GPU) offre prestazioni 2,2 volte superiori rispetto a una RTX 4090 desktop nell'esecuzione del modello AI Llama 70B Nemotron, con un TDP inferiore dell'87%.

I partner di AMD lanceranno sistemi basati su questi chip nel corso dell'anno, tra cui workstation compatte HP e il tablet gaming Asus ROG Flow Z13 nel primo trimestre.

Sebbene le prestazioni dichiarate siano impressionanti, sarà necessario attendere di provare con mano il processore su dei sistemi reali per valutare appieno le capacità di questa nuova generazione di processori AMD.

I processori della serie Ryzen AI Max saranno disponibili in configurazioni consumer e aziendali, con varianti PRO che includono tecnologie di sicurezza avanzate per il settore enterprise.

Ryzen AI 300: Accessibilità e Prestazioni AI

La serie Ryzen AI 300 amplia le capacità dell’intelligenza artificiale su notebook premium con una combinazione di core Zen 5, grafica RDNA 3.5 e un NPU che offre fino a cinque volte le prestazioni della generazione precedente. Ideale per esperienze come il supporto di Microsoft Copilot+, questa serie include modelli come:

Ryzen AI 7 PRO 350 (8 core, 16 thread, 50+ TOPS).

(8 core, 16 thread, 50+ TOPS). Ryzen AI 5 PRO 340 (6 core, 12 thread, 50 TOPS).

Immagine 1 di 2

Immagine 2 di 2

Ryzen 200: Efficienza e Intelligenza per l’Uso Quotidiano

Con la serie Ryzen 200, AMD porta l’architettura Zen 4 su piattaforme FP8, offrendo processori efficienti e performanti per applicazioni essenziali. Caratteristiche principali:

Fino a 8 core e 16 thread , con grafica Radeon RDNA 3.

, con grafica Radeon RDNA 3. Capacità AI integrate con un massimo di 16 TOPS .

. Modelli come il Ryzen 9 270 (5.2 GHz boost clock, 24 MB di cache).

AMD ha annunciato partnership con OEM come Dell, ASUS, HP e Lenovo per lanciare nuovi dispositivi basati sui processori Ryzen AI. Tra i prodotti di punta troviamo:

HP ZBook Ultra G1a , una workstation mobile per flussi di lavoro professionali complessi.

, una workstation mobile per flussi di lavoro professionali complessi. MSI Stealth A16 AI+, un laptop da gaming con prestazioni AI avanzate.

Questi dispositivi saranno disponibili a partire dal Q1 2025, ampliando l’adozione dei PC AI su scala globale.

Con l’introduzione di questi nuovi processori, AMD dimostra il suo impegno nel rendere l’intelligenza artificiale una parte integrante dell’esperienza PC. Dalla produttività quotidiana alle applicazioni professionali più esigenti, la nuova gamma Ryzen segna un passo avanti significativo per l’intero settore tecnologico.