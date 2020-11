AMD, presto le Radeon RX 6800 di terze parti scenderanno di prezzo

Dopo il lancio piuttosto deludente delle nuove Radeon RX 6800 e RX 6800 XT, Hardware Unboxed ha riferito che AMD ha assicurato che le schede grafiche RX 6800 XT dei suoi partner saranno spedite nelle prossime quattro-otto settimane, e, ancora meglio, tutte dovrebbero essere vendute al prezzo consigliato, senza un ulteriore sovrapprezzo.

Questa è potenzialmente una buona notizia per gli acquirenti di RX 6800 XT. Il lancio delle nuove GPU basate sull’architettura RDNA 2 è stato un vero disastro, forse anche peggio di quello della rivale NVIDIA GeForce RTX 3080 perché sembra che ci fossero ancora meno dispositivi disponibili per l’acquisto durante il primo giorno.

È bello vedere che AMD si farà avanti per cercare di tenere la situazione sotto controllo, ma, ovviamente, bisogna vedere se manterrà la sua promessa. La domanda per l’ultima generazione di schede grafiche è stata assolutamente enorme ed i prezzi sono stati gonfiati a causa della pandemia, rendendo impossibile l’acquisto di una nuova GPU alla maggior parte degli acquirenti.

Anche se AMD ed i suoi partner inizieranno a consegnare nuovamente, c’è ancora una grande possibilità che tutte le scorte vengano incamerate dai clienti in coda che non hanno avuto la possibilità di acquistare una GPU al Day One.

Si spera che tutto vada secondo i piani e che tutti gli interessati possano comprare una nuova brillante Radeon RX 6800 XT entro la fine dicembre o a gennaio del prossimo anno.

Recentemente vi abbiamo anche riferito che la AMD Radeon RX 6900 XT, modello di punta della nuova linea di schede grafiche, secondo le ultime voci di corridoio, potrebbe raggiungere l’incredibile velocità di 3GHz in overclock. Del resto, la cosa è piuttosto plausibile, dato che la sua sorellina minore, la RX 6800 XT, dotata di 72 CU, è in grado di spingersi sino a 2,8GHz. Per ora non ci resta che attendere di effettuare tutti i test del caso non appena riusciremo ad averla tra le mani.