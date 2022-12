Dopo NVIDIA, è il turno di AMD di passare all’azione con le sue nuove schede grafiche basate sull’architettura RDNA 3, ovvero le Radeon RX serie 7000. I primi due modelli presentati dall’azienda di Sunnyvale, Radeon RX 7900 XT e Radeon RX 7900 XTX, puntano subito alla fascia alta del mercato, andando a scontarsi direttamente con le GeForce RTX 4080. La precedente generazione, basata sull’architettura RDNA 2, aveva dimostrato che AMD è ancora più che in grado di dire la sua nei carichi di lavoro classici, mentre è ancora piuttosto indietro per quanto riguarda l’ambito degli effetti grafici Ray Tracing in tempo reale.

Abbiamo avuto modo di mettere le mani sulle prime schede grafiche equipaggiate con la GPU Navi 31, ovvero le Radeon RX 7900 XT e Radeon RX 7900 XTX che saranno proposte, rispettivamente, al prezzo consigliato di 1059,99 Euro e 1169,99 Euro dal prossimo 13 dicembre. Se le promesse saranno mantenute, e lo vedremo più nel dettaglio in questa nostra recensione, potremmo trovarci di fronte a prodotti dall’ottimo rapporto prezzo/prestazioni e più che in grado di dare filo da torcere, da questo punto di vista, alle proposte della rivale storica NVIDIA.

La prima GPU gaming a chiplet

La caratteristica più importante che decreta il passaggio dall’architettura RDNA 2 a quella RDNA 3 è la transizione a un design a chiplet che, di fatto, rende Navi 31 la prima GPU gaming a chiplet ad approdare sul mercato. AMD ha creato due die altamente specializzati collegati da loro da un’interconnessione a 5,3TB/s: grazie all’impiego di chiplet, è stato possibile combinare il Graphics Compute Die (GCD), realizzato con processo produttivo a 5nm con i Memory Cache Die (MCD), che si interfacciano con le memorie GDDR6 e che usano Infinity Cache di seconda generazione, costruiti sul più maturo nodo a 6nm.

Ray Tracing migliorato grazie ai Ray Accelerators di seconda generazione

Oltre alle novità inerenti al design della stessa GPU e al passaggio all’Infinity Cache di seconda generazione, le nuove GPU RDNA 3 potranno far affidamento su Ray Accelerators più evoluti ed ottimizzati, in grado di fornire prestazioni decisamente maggiori quando si andranno ad attivare gli effetti di Ray Tracing in tempo reale nei videogiochi più moderni. Infatti, sono stati implementati alcuni metodi che consentono di eseguire in maniera più rapida questi carichi di lavoro, mentre una struttura di cache migliorata permette di avere prestazioni incrementate sino all’80% in alcuni titoli.

Dual Media Engine e Radiant Display Engine: multimedia ai massimi livelli

Gli acceleratori non riguardando anche l’ambito grafico, ma anche quello multimediale. In questo caso, le nuove schede Radeon RX 7000 presentato un nuovo “dual media engine” con supporto all’accelerazione via hardware per l’encoding AVI sino alla risoluzione 8K a 60fps per offrire ai creatori di contenuti la massima qualità possibile. Il media engine consente anche di codificare o decodificare due stream simultaneamente sino a 8K60 in AVC e HEVC. Inoltre, pensando principalmente agli streamer, AMD ha inserito diverse nuove caratteristiche in grado di migliorare sia le performance che la qualità degli stream.

Infine, le nuove Radeon RX 7000 sono le prime schede grafiche gaming di fascia alta ad essere equipaggiate con l’interfaccia DisplayPort 2.1, pilotata dal Radiant Display Engine, in grado di offrire una banda di ben 54Gb/s, così da supportare monitor con pannelli capaci di arrivare sino a 8K a 165 Hz. È possibile controllare sino a quattro display, a seconda della risoluzione e del refresh rate degli stessi.

FidelityFX Super Resolution 3: sempre più vicino a DLSS

AMD ha già reso disponibile la seconda versione della sua tecnologia di upscaling Fidelity FX Super Resolution, che giungerà il prossimo anno alla sua terza iterazione, migliorando ulteriormente le prestazioni senza diminuire la resa visiva. Questo sarà possibile grazie anche all’implementazione della “GPU decompression”, che da sola diminuirà i tempi di caricamento sino a 3 volte grazie al supporto alle API Microsoft DirectStorage 1.1. Le nuove schede Radeon RX 7000 saranno in grado di sfruttare al meglio questa tecnologia in virtù delle loro innovazioni architetturali.

Specifiche tecniche

Sia la Radeon RX 7900 XT che la Radeon RX 7900 XTX competono per diventare tra le migliori schede video di fascia alta presenti sul mercato. Entrambe sono basate sul chip Navi 31, componente costituito complessivamente da 58 miliardi di transistor e che consta di un GCD circondato da sei MCD, ciascuno di questi ultimi collegato con un bus da 64 bit. La nuova architettura RDNA 3 offre un significativo aumento del 54% per quanto riguarda la prestazioni per watt rispetto alla precedente serie RX 6000 (RDNA 2) per una potenza computazionale complessiva di ben 61 TFLOP, un passo in avanti importante nei confronti della Radeon RX 6950 XT, limitata a circa 24 TFLOP.

La Radeon RX 7900 XTX è equipaggiata con 24GB di VRAM GDDR6, un quantitativo più che sufficiente per memorizzare gli asset di gioco anche alle risoluzioni più elevate. Il chip Navi 31 in questo caso offre 96 Compute Unit, per un totale di 6.144 Stream Processor di tipo Dual Issue (ovvero in grado di eseguire il doppio di istruzione gestite per ciclo di clock, dato che ogni vector unit può operare come una SIMD64 o 2 SIMD32) con un Game Clock di 2,3GHz. I 24GB di GDDR6 hanno una velocità di 20Gb/s e si collegano alla GPU tramite un bus a 384 bit. Dal punto di vista dimensionale, la Radeon RX 7900 XTX misura 287mm in lunghezza e 123mm in altezza e occupa 2,5 slot di espansione. Il TBP (Total Board Power) è di 355 Watt, mentre l’alimentazione viene fornita tramite due tradizionali connettori PCIe a 8 pin.

La Radeon RX 7900 XT è, ovviamente, un po’ meno prestante. La GPU, infatti, è costituita da 84 Compute Unit, per un totale di 5.376 Stream Processor, con un Game Clock di 2GHz. La quantità di memoria a bordo passa a 20GB di GDDR6 e diminuisce anche l’ampiezza del bus, ora di 320 bit. È anche più compatta, avendo una lunghezza di 276mm e un’altezza di 113mm, sebbene continui ad occupare 2,5 slot di espansione. In questo caso, il TBP è di 315W. Per quanto riguarda le uscite video, sia la Radeon RX 7900 XTX che la Radeon RX 7900 XT presentano due DisplayPort 2.1, una HDMI 2.1a e una USB Type-C, offrendo un’elevata flessibilità per quanto riguarda la connessione di molteplici monitor. Anche se le Radeon RX 7900 non hanno la potenza per sfruttarli al 100%, l’uso dell’ultimo standard DisplayPort permette di supportare, almeno sulla carta, schermi Quad HD 900Hz, 4K 480Hz e 8K 165Hz, un balzo in avanti notevole rispetto al DisplayPort 1.4 presente sulle GPU NVIDIA, che è limitato al Quad HD 480Hz, 4K 240Hz e 8K 60Hz.

Scheda grafica Radeon RX 7900 XT Radeon RX 7900 XTX Compute Unit 84 96 Frequenza Boost Fino a 2.400 MHz Fino a 2.500 MHz Frequenza Game 2.000 MHz 2.300 MHz Ray Accelerator 84 96 Prestazioni FP32 52 TFLOP 61 TFLOP ROP 192 192 Stream Processor 5.376 6.144 Transistor 58 miliardi 58 miliardi Shader Engine 6 6 Infinity Cache 80 MB 96 MB Velocità della memoria 20 Gb/s 20 Gb/s Quantità memoria 20 GB 24 GB Banda memoria Sino a 800GB/s Sino a 960 GB/s Banda memoria effettiva Sino a 2.900GB/s Sino a 3.500 GB/s Tipo di memoria GDDR6 GDDR6 TBP (Total Board Power) 315 W 355 W Mese di lancio 13 dicembre 2022 13 dicembre 2022 Prezzo di listino (Euro) 1059,99 1169,99

Prestazioni

Per valutare le performance delle nuove Radeon RX 7900 XTX e Radeon RX 7900 XT nei giochi abbiamo usato la nostra tipica suite, composta da diversi tripla A, alcuni dei quali con supporto al ray tracing. Come per le recensioni delle RTX 4000, i benchmark sono stati eseguiti su una piattaforma con processore Intel Core i9-12900K, scheda madre Z690, 32GB di RAM DDR5-6000 CL30 e dissipatore Corsair iCUE H150i Elite LCD.

Prestazioni in rasterizzazione

Abbiamo testato la Radeon RX 7900 XTX e la Radeon RX 7900 XT principalmente a risoluzione 4K confrontandole sia con la passata generazione che con la RTX 4080, ma nelle prossime settimane arriveranno confronti approfonditi anche a risoluzione Quad HD. Per i benchmark in rasterizzazione classica abbiamo impostato la qualità grafica su Ultra, disabilitando sia il Ray Tracing e che le varie funzionalità FidelityFX.

Cyberpunk 2077

In Cyberpunk 2077 usiamo il benchmark integrato per i nostri test. Le due Radeon iniziano in maniera molto convincente, superando entrambe la RTX 4080. La RX 7900 XTX lo fa in maniera convincente facendo registra un +25%, mentre la RX 7900 XT è sopra solamente di un paio di FPS, pari al 3,5%.

F1 22

Anche in F1 22 usiamo il benchmark integrato, selezionando il circuito di Monaco e una condizione meteo di pioggia. Qui la RX 7900 XTX supera del 18% la RTX 4080, mentre la RX 7900 XT fa meglio della scheda NVIDIA del 2%, una differenza davvero ridotta.

Watch Dogs Legion

In Watch Dogs Legion la situazione torna più bilanciata: nel test la RX 7900 XTX è più veloce della RTX 4080 del 5%, mentre la RX 7900 XT è più lenta del 8,5% circa.

Far Cry 6

In Far Cry 6 usiamo nuovamente il test integrato per misurare le prestazioni. La Radeon RX 7900 XTX si conferma la scheda migliore, superando la RTX 4080 del 10%. La RX 7900 XT è invece quasi il 9% più lenta della proposta NVIDIA.

Doom Eternal

In Doom Eternal non c’è un test integrato, quindi giochiamo in una zona ricca di demoni senza procedere troppo, in modo da poter ripetere il test con facilità semplicemente ricaricando un checkpoint. Qui la RTX 4080 torna a dominare la classifica: le due Radeon sono più lente rispettivamente del 7% e del 18%.

Assassin’s Creed Valhalla

In Assassin’s Creed Valhalla la Radeon RX 7900 XTX e la RTX 4080 sono molto vicine, con la proposta AMD più veloce solamente del 3,5%. Più indietro la RX 7900 XT, l’8% più lenta della RTX 4080, ma la scheda rimane più veloce di tutte quelle di passata generazione che abbiamo inserito nel grafico.

Horizon Zero Dawn

Chiudiamo i test in rasterizzazione con Horizon Zero Dawn, dove la RX 7900 XTX risulta poco più del 2% più lenta della RTX 4080. Più indietro la RX 7900 XT, che fa segnare un -19% rispetto alla RTX 4080 e rimane dietro anche alla RTX 3090 e alla RTX 3080 Ti.

Prestazioni con Ray Tracing

Per i benchmark con ray tracing attivo, abbiamo selezionato il profilo Ultra sia per la qualità grafica che per il ray tracing, disattivando il DLSS e l’FSR.

Cyberpunk 2077

In Cyberpunk 2077 le due nuove Radeon faticano ancora, facendo intuire come il Ray Tracing rimanga ancora il punto debole di queste schede. La RX 7900 XTX è il 33% più lenta della RTX 4080 e offre prestazioni simili a quella di una RTX 3080 Ti, mentre la RX 7900 XT è leggermente più veloce di una RTX 3080.

F1 22

In F1 22 la situazione migliora: la RTX 4080 rimane saldamente prima in classifica, ma la Radeon RX 7900 XTX è solo una decina di FPS più lenta, facendo meglio della RTX 3090. La RX 7900 XT è ancora nella seconda metà della classifica, con prestazioni comprese tra quelle della RTX 3080 Ti e della RTX 3080.

Metro Exodus Enhanced Edition

Metro Exodus Enhanced Edition mette nuovamente in luce tutte le qualità della RTX 4080: le due Radeon sono rispettivamente più lente del 22% e del 35%, con la RX 7900 XTX poco più veloce della RTX 3090 e la RX 7900 XT in linea con la RTX 3080.

Watch Dogs Legion

In Watch Dogs Legion la differenza tra le nuove schede AMD e l’ultima arrivata NVIDIA rimane importante: dai test emerge che la RX 7900 XTX è il 20% più lenta, mentre la RX 7900 XT ha un framerate il 31% inferiore.

Far Cry 6

Far Cry 6 sorride ad AMD e permette alla RX 7900 XTX di superare la RTX 4080 del 7,5%. Anche la RX 7900 XT ottiene ottimi risultati, risultando solamente il 9% più lenta della RTX 4080 e ampiamente più veloce della passata generazione NVIDIA.

Doom Eternal

In Doom Eternal ritroviamo lo scenario descritto in tutti i giochi eccetto Far Cry 6, con la RTX 4080 ampiamente avanti, con un -7% per la Radeon RX 7900 XTX e un -18% per la RX 7900 XT.

Prestazioni con Ray Tracing e FSR

Non potendo eseguire i test con il DLSS sulle schede AMD abbiamo abbinato al Ray Tracing la tecnologia FidelityFX Super Resolution (FSR), che è invece sfruttabile anche sulle GPU NVIDIA (anche se, almeno sulla carta, meno ottimizzata). Abbiamo eseguito questi benchmark solamente sulla Radeon di vecchia e nuova generazione e sulla RTX 4080, per capire in che modo l’algoritmo di upscale di AMD possa favorire le GPU del Team Red. Per i test l’FSR è stato impostato su Qualità.

Cyberpunk 2077

In Cyberpunk 2077 le nuove Radeon fanno meglio della generazione precedente, ma l’FSR (qui implementato in versione 2.1) non favorisce le schede AMD: la RX 7900 XTX è più lenta del 32% della RTX 4080, mentre la RX 7900 XT è il 40% più lenta.

F1 22

Situazione simile in F1 22, dove troviamo la versione 1.0 di FSR. La RX 7900 XTX fa segnare un -17%, che sale fino a -26% per la RX 7900 XT.

Far Cry 6

Situazione diversa invece in Far Cry 6, con la RX 7900 XTX più veloce del 6% della RTX 4080 e la RX 7900 XTX con performance praticamente equivalenti.

Test preliminari in Quad HD

Abbiamo svolto anche alcuni test a risoluzione Quad HD (1440p) confrontando le nuove Radeon con la RTX 4080; qui sotto vi lasciamo una tabella con gli FPS medi ottenuti in ogni singolo test. Abbiamo scelto un numero limitato di giochi della nostra suite, ma come già anticipato nelle prossime settimane effettueremo prove e confronti più approfonditi.

AMD Radeon RX 7900 XTX AMD Radeon RX 7900 XT NVIDIA RTX 4080 Cyberpunk 2077 135,7 FPS 118,9 FPS 129,9 FPS Cyberpunk 2077 (RT) 41,3 FPS 35,8 FPS 61,9 FPS Cyberpunk 2077 (RT + FSR 2.1) 68,4 FPS 62 FPS 103,6 FPS F1 22 273,8 FPS 254 FPS 227,1 FPS F1 22 (RT) 86,4 FPS 76,8 FPS 106,5 FPS F1 22 (RT + FSR 1.0) 156,2 FPS 141,6 FPS 175,6 FPS Far Cry 6 170,3 FPS 171,3 FPS 152,5 FPS Far Cry 6 (RT) 146,5 FPS 136,5 FPS 123 FPS Far Cry 6 (RT + FSR 1.0) 149,2 FPS 143,2 FPS 124 FPS Watch Dogs Legion 147,5 FPS 131,7 FPS 145,2 FPS Watch Dogs Legion (RT) 69,7 FPS 60 FPS 85 FPS Assassin’s Creed Valhalla 152,9 FPS 141,2 FPS 168,5 FPS

Temperature e consumi

Per misurare temperature e consumi abbiamo sfruttato il benchmark di Watch Dogs Legion in 4K con ray tracing attivo, in modo da simulare una sessione di gioco e valutare come si comportano le schede video in scenari quanto il più possibile vicini alla realtà.

Temperature

Dato il design tripla ventola classico e dimensioni compatte, ci aspettiamo dalle nuove Radeon temperature mediamente più alte rispetto alla RTX 4000, specialmente per la top di gamma XTX. Dati alla mano, è effettivamente così: la Radeon RX 7900 XTX arriva a 72°C, ben 13 più della RTX 4080. La RX 7900 XT raggiunge temperature massime più basse, complice il TBP inferiore, fermandosi a 64°C. Pur non risultando fresche come la concorrenza, le nuove Radeon migliorano comunque quanto fatto dalla passata generazione, in fondo alla classifica.

Consumi

Nulla di particolare da segnalare per quanto riguarda invece i consumi: entrambe le GPU operano all’interno dei valori dichiarati, con la RX 7900 XT che si ferma a 310W assorbiti e la RX 7900 XTX che raggiunge i 341W, una trentina più dei 312W della RTX 4080.

Conclusioni

AMD ha ribadito in più occasioni che le nuove Radeon RX 7900 devono essere confrontate con la RTX 4080, lasciando intendere come la RTX 4090 sia, almeno per il momento, irraggiungibile. Nella nostra recensione abbiamo seguito questo consiglio e come avete visto dai vari grafici, le nuove schede hanno punti di forza (e di debolezza) abbastanza chiari e definiti.

Partiamo dalle performance in rasterizzazione, da sempre punto forte delle schede AMD. Le nuove Radeon RX 7000 si confermano validissime in quest’ambito, con la Radeon RX 7900 XTX mediamente l’8% più veloce della RTX 4080 in 4K. La RX 7900 XT è invece l’8% più lenta e probabilmente andrà confrontata con la RTX 4070 Ti, in arrivo tra meno di un mese.

Gli stessi risultati non si ottengono in Ray Tracing, dove nonostante un netto miglioramento rispetto al passato, che in media si attesta rispettivamente sul +68% e +42% rispetto alla RX 6900 XT, le nuove Radeon RX 7900 rimangono ancora molto indietro rispetto alle controparti NVIDIA. Entrambe le schede sono parecchio più lente della RTX 4080 (rispettivamente -17% e -30%) in 4K con Ray Tracing attivo e lo scenario non cambia granché nemmeno quando si attiva FSR, che dovrebbe favorire le GPU AMD: il divario si riduce, ma rimane importante e si attesta sul 14,5% per la RX 7900 XTX e sul 23% per RX 7900 XT, sempre a favore della RTX 4080.

Anche consumi e temperature sorridono a NVIDIA: la RX 7900 XTX consuma circa il 9% in più e scalda il 22% in più, a causa principalmente del dissipatore decisamente più piccolo. Come potete vedere anche dalle foto in fatti le nuove Radeon sono molto più compatte delle concorrenti, caratteristica che sicuramente verrà apprezzata da chi ha (o vuole assemblare) un PC molto compatto, magari mini ITX, e non ha spazio per inserire una GPU 3 slot. Tornando a consumi e temperature, la RX 7900 XT consuma praticamente quanto una RTX 4080, ma scalda l’8,5% in più.

Tirando le somme, la RX 7900 XTX è l’8% più veloce in rasterizzazione della RTX 4080, ma è parecchio più lenta se si abilita il Ray Tracing (offre prestazioni simili a una RTX 3090), consuma circa il 9% in più e scalda il 22% in più. La RX 7900 XT è invece più lenta della RTX 4080 in tutti i test, consuma come la GPU NVIDIA e scalda leggermente di più.

Prima di giungere a delle vere e proprie conclusioni è però fondamentale parlare di prezzi, che favoriscono nettamente AMD. La RTX 4080 FE è disponibile, dopo i recenti tagli, a 1429€; la Radeon RX 7900 XTX arriva sul mercato a 1169€, la RX 7900 XT a 1059€, costando quindi rispettivamente il 18% e il 26% in meno.

Certo si parla di prezzi di listino dei modelli Reference, ma se questa differenza dovesse essere mantenuta anche con le versioni custom, saremmo davanti a uno scenario interessante e allo stesso tempo da valutare con attenzione. La RX 7900 XTX sarebbe più lenta in Ray Tracing, più calda e più energivora della RTX 4080, ma allo stesso tempo più veloce in rasterizzazione e più economica; la RX 7900 XT sarebbe invece globalmente inferiore alla RTX 4080 ma molto meno costosa, un fattore che, a nostro avviso, non è altro che un ulteriore indicatore del fatto che sia una scheda da confrontare con la futura RTX 4070 Ti più che con questa RTX 4080.

A questo punto, vale la pena di capire chi dovrebbe acquistare le nuove Radeon RX 7900. Lo scenario è molto simile a quello visto con la passata generazione e, come sempre, tutto dipende dalle vostre esigenze. Se vi interessano solo le performance in rasterizzazione e non avete alcun interesse nel Ray Tracing (per quanto la tecnologia sia sempre più diffusa nei giochi), la Radeon RX 7900 XTX vi permetterà di avere prestazioni superiori risparmiando qualche centinaio di euro, inoltre non dovrete cambiare case o usare adattatori particolari, dal momento che le nuove GPU AMD utilizzano i classici PCIe 8 pin per l’alimentazione. Al contrario, se per voi il Ray Tracing è fondamentale perché volete godere dei giochi tripla A al massimo della qualità grafica, allora dovreste optare per la RTX 4080: le nuove Radeon sono migliorate molto in questo ambito, ma sono ancora molto lontane dalla concorrenza NVIDIA che, tra l’altro, può contare anche sul nuovo DLSS 3 per migliorare enormemente il framerate. La Radeon RX 7900 XT invece sembra un’ottima GPU per chi vuole spendere circa 1000€, ma prima di dare un giudizio definitivo è necessario aspettare l’arrivo della RTX 4070 Ti.

AMD non è quindi riuscita nel “miracolo” in cui molti utenti speravano, ossia creare GPU più potenti della concorrenza a un prezzo inferiore, ma ha comunque sfornato prodotti interessati che in determinati scenari, come quelli che vi abbiamo raccontato e non solo, possono essere delle alternative molto valide, o perfino preferibili, alle proposte del Team Green.