Surface Laptop Studio 2: la fine di una linea innovativa

Potremmo essere giunti all'epilogo di una delle linee di prodotti più innovative di Microsoft. Il Surface Laptop Studio, dispositivo ibrido lanciato appena nel 2021 e giunto alla sua seconda generazione, sembra destinato a scomparire prematuramente dal catalogo dell'azienda. Secondo fonti vicine a Microsoft, riprese dal senior editor di The Verge Tom Warren, il colosso tecnologico si starebbe preparando ad annunciare la fine del ciclo vitale di questo peculiare computer portatile, con una comunicazione ufficiale attesa già per il prossimo mese.

La notizia giunge in un momento particolarmente delicato per Microsoft, che ha recentemente annunciato il taglio di circa 6.000 posti di lavoro. Non sarebbe la prima volta che l'azienda decide di interrompere una linea di prodotti Surface, spesso in concomitanza con ristrutturazioni aziendali o l'uscita di figure chiave dal team dirigenziale. Secondo quanto riportato, la produzione del Surface Laptop Studio 2 sarebbe già cessata all'inizio di maggio 2025, segnando di fatto la fine di questa linea di dispositivi.

Il Surface Laptop Studio (che potete ancora trovare su Amazon in sconto) si era distinto nel panorama dei portatili per il suo design rivoluzionario caratterizzato da una "cerniera dinamica intrecciata" che permetteva tre configurazioni d'uso: modalità laptop per la produttività, modalità palcoscenico per lo streaming e modalità studio per la creatività. Una versatilità che Microsoft aveva sintetizzato nello slogan "un laptop come nessun altro".

Nonostante le sue qualità innovative, il prezzo di partenza di circa 2.400 euro per la configurazione base lo ha posizionato in una fascia di mercato estremamente competitiva e probabilmente troppo ristretta. L'attuale generazione monta processori Intel Core i7-13700H di tredicesima generazione (piattaforma "Evo") e può essere configurata con soluzioni grafiche discrete NVIDIA (GeForce RTX 4060, RTX 4050 o RTX 2000 Ada Generation).

Le voci raccolte da Warren non lasciano spazio a interpretazioni ottimistiche: "non sembra esserci un Surface Laptop Studio 3 all'orizzonte". Questa affermazione, se confermata, sancirebbe definitivamente la fine prematura di una linea di prodotti che aveva tentato di ridefinire il concetto stesso di laptop creativo, cercando di offrire la versatilità di un tablet con la potenza di una workstation portatile.

I rivenditori avrebbero già ricevuto informazioni riservate riguardo l'imminente annuncio, sebbene Microsoft non abbia ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali in merito. Il silenzio dell'azienda alimenta le speculazioni su una possibile ristrutturazione dell'intera gamma Surface, con l'obiettivo di razionalizzare l'offerta e concentrarsi su dispositivi con maggiore diffusione commerciale.

La scomparsa del Surface Laptop Studio segnerebbe un ulteriore passo verso la semplificazione del catalogo di dispositivi portatili Microsoft, lasciando un vuoto nella nicchia dei computer ibridi orientati alla creatività. Un segmento che, evidentemente, non ha generato i risultati di vendita sperati nonostante le indubbie qualità tecniche e l'originalità del concept.