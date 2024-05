AMD Ryzen 8050, i portatili "Strix Spoint" svelati da uno scivolone di ASUS

I tanto vociferati processori AMD Strix Point di prossima generazione, basati su architettura Zen 5, sono prossimi al debutto: a svelarlo è ASUS, che ha involontariamente pubblicato una lista di 14 computer portatili ROG equipaggiati con CPU della serie AMD Ryzen 8050. È altamente probabile che i nuovi chip verranno svelati da Lisa Su durante il Computex 2024, in occasione della conferenza d'apertura.

I laptop, tutti pensati per i videogiocatori, sono abbinati a schede video NVIDIA GeForce RTX serie 40 e integrano un alimentatore da 240 watt, che ASUS dovrebbe aver ridisegnato per renderlo molto più compatto rispetto al passato. Il portale IT Home ha analizzato i nomi di modello trapelati, permettendo di avere un'idea di quelle che saranno le specifiche di questi portatili: la lettera U indica la presenza di una CPU Ryzen 8040 Hawk Point, la W che ci sarà un Ryzen 8050 Strix Point. Per quanto riguarda la GPU, la seconda U indica la presenza di una RTX 4050, la V di una RTX 4060 e la I di una RTX 4070.

Si tratterà quindi di sistemi di fascia entry level o media, che puntano a bilanciare potenza e prestazioni. Tra i prodotti di fascia alta ci sarà il nuovissimo ASUS ROG Magic 16 Air AMD Edition, oltre ai nuovi TUF Gaming A14 e A16. L'azienda taiwanese ha pensato anche ai creatori di contenuti, con nuovi laptop della serie ProArt progettati specificamente per l'ambito professionale.

Le aspettative intorno ai processori AMD Ryzen 8050 sono indubbiamente elevate, specialmente per la variante Strix Point Halo, caratterizzata da una grafica integrata ad alte prestazioni basata su architettura RDNA 3.5. I modelli Strix Point "standard" dovrebbero integrare anche core Zen 5c, raggiungendo un totale di 12 core, oltre a presentare una GPU RDNA 3.5 meno potente ma comunque performante. Un ulteriore punto di forza sarà il motore AI basato su XDNA 2, che dovrebbe consentire ad AMD di competere con Intel, Qualcomm e anche Apple, che ha spinto molto sull'intelligenza artificiale con il nuovo chip M4 presentato ieri, attualmente presente solo nei nuovi iPad Pro.

Purtroppo, le informazioni trapelate non offrono particolari dettagli sui processori AMD di prossima generazione, che per molti aspetti rimangono ancora avvolti dal mistero. La buona notizia è che non manca molto alla presentazione ufficiale: il Computex 2024 si terrà i primi giorni di giugno, tra poco meno di un mese.