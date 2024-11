Ayaneo 3: performance incredibili grazie ai processori AMD Strix Point

Ayaneo, noto produttore di console portatili e mini pc (di cui potete trovare questo ottimo modello su Amazon), ha annunciato il suo nuovo dispositivo di punta: l'Ayaneo 3. Il nuovo modello mantiene un design simile al predecessore ma introduce significativi miglioramenti hardware.

L'Ayaneo 3, difatti, si presenta come una console all'avanguardia nel mercato delle portatili da gaming, visto che è la prima a offrire la scelta tra due potenti processori AMD Strix Point: il Ryzen 7 8840U o il più performante Ryzen AI 9 HX 370.

L'Ayaneo 3 si distingue per l'utilizzo del processore AMD Ryzen AI 9 HX 370.

Quest'ultimo, con la sua architettura Zen 5 e la GPU integrata AMD Radeon 890M, promette prestazioni di gran lunga superiori rispetto agli altri PC handheld top di gamma, anche se sarà necessario aspettare i primi test per capire realmente il divario rispetto alle proposte delle altre aziende.

Tra le altre caratteristiche che caratterizano Ayaneo 3, troviamo un display da 7 pollici ad alto refresh rate, disponibile sia in versione LCD che OLED HDR. Lo chassis, invece, è stato arricchito con l'aggiunta di due pulsanti posteriori per offrire maggiori opzioni di controllo.

Sebbene i dettagli su RAM, storage e prezzi non siano ancora stati rivelati, è probabile che l'Ayaneo 3 segua le orme del suo predecessore. L'Ayaneo 2 offriva configurazioni con 16GB, o 32GB di RAM, e opzioni di storage da 512GB, 1TB o 2TB, con prezzi che partivano da $1,099 fino a raggiungere i $1,549 per l'edizione limitata B.Duck con 32GB di RAM e 2TB di storage.

L'Ayaneo 3 si inserisce in un mercato già ricco di valide alternative. Nel corso del 2025 sono attesi lanci importanti come il ROG Ally 2, l'MSI Claw 8 AI+ e il Lenovo Legion Go Gen Two. Sarà interessante vedere come l'Ayaneo 3 si differenzierà dalla concorrenza e quale esperienza offrirà agli appassionati di gaming portatile.

Con queste specifiche di altissimo livello, però, l'Ayaneo 3 si propone come il primo, serio, contendente nel segmento premium dei PC handheld, puntando a stabilire nuovi standard in termini di potenza, anche se saranno il prezzo finale e, soprattutto, una distribuzione migliore che in passato, a decretarne il reale successo.