AMD Ryzen PRO 3000, i processori Zen 2 arrivano nei PC business e commerciali

AMD rinnova l'offerta di CPU per i PC desktop commerciali e business con nuovi modelli Ryzen PRO 3000, Ryzen PRO con grafica integrata Radeon Vega e Athlon PRO.

AMD ha annunciato l’arrivo della nuova linea di processori desktop Ryzen PRO 3000, insieme ai Ryzen PRO con grafica integrata Radeon Vega e Athlon PRO, anche questi con grafica Radeon Vega integrata. I processori desktop AMD Ryzen PRO e Athlon PRO saranno disponibili nei desktop aziendali di HP e Lenovo nel corso del trimestre.

La gamma contempla i processori Ryzen 9 PRO 3900, Ryzen 7 PRO 3700 e Ryzen 5 PRO 3600 a 7 nanometri basate su architettura Zen 2, proprio come i Ryzen 3000 che abbiamo imparato a conoscere in ambito desktop.

Diverse invece le specifiche tecniche, almeno per il top di gamma: anzitutto non esiste un Ryzen 9 3900 (almeno non ancora) in ambito desktop, e tanto meno un 12 core / 24 thread con TDP di 65 watt e frequenze di 3,1 / 4,3 GHz. Il Ryzen 7 PRO 3700 rispecchia invece le specifiche del Ryzen 7 3700X desktop e questo è vero anche per il Ryzen 5 PRO 3600 rispetto al Ryzen 5 3600.

Gli altri processori si chiamano Ryzen 5 PRO 3400G e Ryzen 5 PRO 3400GE, entrambi con GPU integrata Vega. Il modello GE ha un TDP di 35 watt ed è praticamente inedito. Il Ryzen 3 PRO 3200G è identico al Ryzen 3 3200G e non manca un Ryzen 3 3200GE anch’esso con TDP di 35 watt.

Chiude l’offerta l’Athlon PRO 300GE, un dual-core con quattro thread, frequenza di 3,4 GHz e grafica integrata. Tutti i processori Ryzen PRO hanno un coprocessore integrato che lavora insieme alle tecnologie GuardMI e Memory Guard per garantire la sicurezza dei dati, anche da attacchi all’avvio del sistema grazie alla cifratura della memoria di sistema.

AMD garantisce che i Ryzen PRO presentati saranno disponibili sul mercato per due anni, assicurando la longevità della piattaforma, che per 18 mesi non riceverà cambiamenti tali da richiedere interventi sulle configurazioni software.

Quanto alle prestazioni, la casa di Sunnyvale dichiara prestazioni con carichi single thread in linea con i modelli concorrenti di Intel, ma risultati decisamente migliori in multi-thread, per un rapporto tra potenza e consumi a proprio favore.

Per quanto concerne l’offerta dei produttori, HP propone le soluzioni HP EliteDesk 705 G5, che contemplano un computer di piccole dimensioni “HP EliteDesk 705 G5 Small Form Factor” e un più classico desktop compatto “HP EliteDesk 705 G5 Desktop Mini”. Il primo è disponibile da subito a 669 dollari, mentre il secondo da novembre a 679 dollari.

Lenovo invece rinnova l’offerta di desktop ThinkCentre con ThinkCentre M75s-1 small form factor (SFF) e M75q-1 Tiny.