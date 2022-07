AMD ha pubblicato recentemente un interessante articolo sul suo blog ufficiale nel quale ha spiegato com’è riuscita a migliorare le prestazioni dei suoi driver Adrenalin, sopratutto per quanto riguarda l’ambito DirectX 11. Allo scopo di offrire un software altamente affidabile e in grado di adattarsi al maggior numero di configurazioni possibili, l’azienda di Sunnyvale testa i suoi driver su ben 6.000 sistemi diversi, in modo da assicurare una piena stabilità prima di rendere disponibile il software pubblicamente.

AMD ha anche chiarito la situazione inerente ai driver non WHQL, che vengono tipicamente indicati come “raccomandati” o “opzionali”, che sono disponibili prima di quelli WHQL veri e propri.

I driver opzionali AMD sono più simili ai driver di produzione dei nostri concorrenti. Tuttavia, i driver AMD Recommended rappresentano un software collaudato e testato che spesso ha avuto mesi di tempo di permanenza nel dominio pubblico. Sebbene ogni release del software AMD superi la suite di test WHQL di Microsoft, a volte è vantaggioso per i giocatori utilizzare software non certificato WHQL. Rilasciando un driver non certificato WHQL, AMD può garantire un supporto più incredibile per le nuove versioni dei giochi e le patch.

Photo Credit: AMD

Per quanto riguarda i miglioramenti riscontrati con le ultime release, la società ha aggiunto:

I nostri team di ingegneri sono costantemente alla ricerca di modi per offrire agli utenti prestazioni migliori. Solo nell’ultimo anno, abbiamo ottenuto un aumento medio delle prestazioni del 15% su vari titoli; questi sono i vantaggi che vengono forniti ai nostri utenti per tutta la durata del possesso del prodotto. Più di recente, abbiamo ricostruito da zero il nostro driver DirectX 11 per ottenere in media un aumento delle prestazioni fino al 10% sulla scheda grafica Radeon RX 6000, con alcuni giochi che raggiungono incrementi addirittura superiori alla media, come Assassin’s Creed Odyssey – fino al 28%, World of Warcraft: Shadowlands – fino al 30% e Grand Theft Auto V – fino all’11%.

AMD sta continuando a lavorare sodo per incrementare ulteriormente le performance sia con gli ultimi videogiochi approdati sul mercato sia con quelli più vecchi basati sulle API DirectX 11.