AMD, Smart Access Memory (SAM) in arrivo per Nvidia e Intel

Smart Access Memory è la tecnologia AMD che permette alle CPU Ryzen serie 5000 e alle GPU Radeon RX serie 6000 di lavorare assieme in maniera più efficiente, permettendo alla CPU di accedere all’intero pool di memoria messo a disposizione dalla GPU. Questa funzione non è tuttavia un’invenzione del brand americano ma è parte dello standard PCIe ed è in arrivo anche per le CPU Intel e le GPU Nvidia.

Quando AMD ha annunciato SAM (Smart Access Memory) sembrava come se il colosso avesse progettato le proprie CPU, GPU ed i chipset per lavorare in maniera migliore se utilizzati all’unisono, una specie di ottimizzazione di tutta la piattaforma hardware che solo l’azienda può raggiungere grazie al suo impegno sia nel campo dei processori che in quello delle schede grafiche.

La verità è invece che AMD è stata solamente la prima azienda a sfruttare la cosiddetta funzione Resizable BAR Capacity già integrata nello standard PCIe sin dalla versione 2.o nel 2008 e modificata nel 2016 come parte di PCIe 3.0.

Nella nostra recensione delle schede video Radeon RX 6800 e RX 6800 XT abbiamo potuto constatare come ci sia un vero aumento delle prestazioni del sistema abilitando la tecnologia SAM, tuttavia non in tutti i titoli e non di un fattore costante. Grazie ad un’intervista con PCWorld, ora sappiamo che questo miglioramento delle prestazioni non è una vera esclusiva dei sistemi 100% AMD.

Stando a quanto dichiarato da AMD, il team Ryzen sta collaborando con Nvidia per l’abilitazione della funzione per le GPU dell’azienda, mentre il team Radeon è allo stesso tempo in contatto con Intel per l’introduzione della funzione sulle schede madri che supportano le CPU dell’azienda di Santa Clara.

Ancora non è chiaro se anche Nvidia e Intel stanno lavorando assieme per introdurre Resizable BAR Capacity anche nei sistemi privi di hardware AMD, anche se ha senso immaginarlo. Sarebbe sciocco per le due aziende lasciare questo tipo di vantaggio come esclusiva della principale avversaria sul mercato.

Secondo AMD, è necessario parecchio lavoro per supportare la funzionalità in modo appropriato, il che implica che potremmo non vedere Resizable BAR Capacity immediatamente abilitata sulle piattaforme Intel e Nvidia.

Sarà interessante scoprire che tipo di prestazioni si potrà ottenere dalle altre piattaforme hardware abilitando questa funzionalità: Intel potrebbe beneficiare di più di AMD (o viceversa) e le GPU AMD potrebbero beneficiare di più delle schede Nvidia o l’esatto opposto.