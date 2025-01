AMD spiega il lancio a marzo della Radeon RX 9070

AMD ha annunciato qualche giorno fa che le nuove GPU Radeon RDNA 4 saranno disponibili sul mercato a marzo. La notizia è stata confermata da David McAfee, Corporate Vice President e General Manager di AMD, attraverso un tweet in cui ha dichiarato che "hardware e software stanno andando alla grande".

Il lancio posticipato alla fine del primo trimestre è dovuto a diversi fattori. Frank Azor, responsabile del settore gaming di AMD, ha spiegato che il team grafico sta "lavorando duramente per mettere a punto il software" e sta "lavorando su alcune interessanti implementazioni di FSR4", la nuova tecnologia di upscaling basata sull'intelligenza artificiale.

McAfee ha aggiunto che il ritardo servirà anche per consentire ai partner di AMD di lanciare modelli aggiuntivi e "costruire un inventario iniziale presso i rivenditori". Ciò significa che l'azienda vuole evitare problemi di stock al lancio, come accaduto recentemente con la GPU B580 di Intel, diventata praticamente introvabile.

Insomma, di fatto il posticipo potrebbe rivelarsi una mossa strategica intelligente per AMD: ritardare il lancio permetterà, infatti, all'azienda di osservare il posizionamento dei prodotti concorrenti di NVIDIA e di ottimizzare di conseguenza prezzi e prestazioni. Inoltre, il tempo extra per lo sviluppo dei driver aiuterà a prevenire problemi software al day one.

L'attenzione di AMD alla disponibilità di scorte potrebbe anche indicare un'alta fiducia nelle prestazioni delle nuove Radeon RX 9070 e RX 9070 XT. I dettagli definitivi sulle nuove GPU Radeon RDNA 4 saranno probabilmente svelati all'inizio di marzo, in vista del lancio ufficiale sul mercato.