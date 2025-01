Le Radeon RX 9070 arriveranno a marzo, è ufficiale

Le tanto chiacchierate Radeon RX 9070 arriveranno a marzo. La conferma arriva da David McAfee, vicepresidente e general manager di Ryzen e Radeon Graphics, che ha dato la notizia con un post sul suo profilo X.

Il post mette fine alle speculazioni che parlavano di un lancio questa settimana, per la precisione il prossimo 23 gennaio. Le voci di corridoio si basavano su date circolate tra i partner di AMD ed è probabile che fossero corrette, prima che la casa di Sunnyvale decidesse di rimandare il lancio delle proprie GPU, che avrebbero dovuto debuttare al CES.

Alcuni avevano supporto un rinvio a febbraio, così da far debuttare le schede in concomitanza con le due RTX 5070 di NVIDIA, ma AMD ha optato per marzo, mese in cui potrebbe arrivare sul mercato la RTX 5060 (di cui, al momento, non si sa nulla).

I rivenditori dovranno quindi tenere a magazzino le nuove Radeon RX 9070 e RX 9070 XT ancora per diverse settimane, e lo stesso dovranno fare i primi recensori che le hanno già ricevute, visto che non sono in possesso dei driver per poterle testare.

Nonostante il rinvio, ci si aspetta che al momento del lancio ufficiale le schede siano ampiamente disponibili. Si sa molto poco sui due modelli, che dovrebbero essere equipaggiati con 16GB di memoria GDDR6 e chip Navi 48; la speranza più grande degli appassionati è che offrano prestazioni competitive con la fascia medio-alta di NVIDIA a un prezzo aggressivo, spesso determinante in fase di scelta. Se la top di gamma dovesse essere più veloce della RTX 5070 e costare meno, allora AMD potrebbe riuscire a rubare una buona fetta di mercato a NVIDIA.