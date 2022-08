Secondo recenti indiscrezioni provenienti da Wccftech, AMD avrebbe deciso di spostare il lancio dei nuovi processori Ryzen 7000 dal 15 al 27 settembre, ovvero lo stesso giorno scelto da Intel per la presentazione delle CPU Raptor Lake di 13° generazione. Come sappiamo, l’azienda ha da poco annunciato l’evento di presentazione della nuova gamma che si svolgerà appena dopo il Gamescom 2022, permettendo così anche ai produttori di schede madri di svelare allo stesso modo le loro proposte per la piattaforma AM5.

La prima serie di schede madri AM5 includerà i modelli più costosi X670 e X670E, rendendo disponibile la fascia bassa, rappresentata dai prodotti B650E e B650, intorno ai mesi di ottobre e novembre. Con la nuova architettura Zen 4, AMD mantiene la stesso numero dei core dell’attuale generazione, aumentando notevolmente frequenze operative e cache totale, che nei primi modelli partiranno dai 5,2GHz e 38MB del Ryzen 5 7600X, fino a raggiungere i 5,5GHz e gli 80MB sul top di gamma Ryzen 9 7950X. I miglioramenti riguarderanno anche l’IPC, con un incremento delle performance dell’8%, assieme a prestazioni migliorate nei carichi di lavoro single thread e multi thread, rispettivamente, del 15% e del 35% rispetto alla serie 5000. Oltre a ciò, sarà presente il supporto ai nuovi standard PCIe 5.0 e DDR5, nonché margini di overclock ulteriormente maggiorati che consentiranno di raggiungere i 5,8 GHz.

Photo Credit: AMD

D’altro canto, Intel prevede di tenere lo stesso giorno il suo evento “Innovation”, durante il quale verranno svelati i nuovi Raptor Lake, che tuttavia non saranno disponibili fino a ottobre. Con la 13° generazione, l’azienda di Santa Clara incrementa visibilmente il numero dei core anche nei modelli più economici, con i3 e i5 dotati, rispettivamente, di 6 e 10 core, passando dai 16 core dell’i7 fino ad arrivare a ben 24 core sul top di gamma Core i9-13900K. Come annunciato dal CEO Pat Gelsinger, tutti i processori della linea usciranno quest’anno. La battaglia tra i due storici marchi sarà quindi molto agguerrita, un fattore che altro non può che andare a beneficio del consumatore finale.

Nonostante manchi ancora poco al lancio effettivo delle CPU AMD, alcuni rivenditori online hanno inoltre già messo in vendita i primi quattro modelli che saranno presentati fra qualche settimana, vale a dire Ryzen 9 7950X e 7900X, Ryzen 7 7700X e Ryzen 5 7600X. Manca quindi poco prima di entrare nella prossima generazione di CPU per quanto riguarda entrambi i marchi.