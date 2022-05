Raptor Lake sarà l’architettura delle prossime CPU Intel, con cui l’azienda si prepara a tenere testa ai processori Ryzen 7000 di AMD, attesi per il lancio nello stesso periodo. I nuovi processori aumenteranno in maniera importante la conta dei core (fino a 24 nei modelli di punta) e saranno gli ultimi ad essere realizzate con il processo produttivo Intel 7, prima di passare a Intel 4 a 7nm con Meteor Lake. I nuovi processori manterranno inoltre il supporto alle memorie RAM DDR4.

About p core L2 cache latency,non-accuracy test result shown in pic2. https://t.co/Gf8o2V04Pa pic.twitter.com/mLarcP9lhl — Raichu (@OneRaichu) May 18, 2022

Mentre erano precedentemente emerse alcune informazioni riguardo le prestazioni di una CPU Raptor Lake-P per portatili, Wccftech ha ora diffuso delle novità riguardo il Core i9-13900K provenienti dall’insider @OneRaichu. Quanto trapelato conferma precedenti voci riguardo a un vertiginoso aumento delle dimensioni della cache, che come è possibile vedere dagli screenshot provenienti da CPU-Z, raggiungerebbe i 68MB in questo specifico modello.

I processori Intel Raptor Lake di 13° generazione includeranno P-Core Raptor Cove ed E-Core Gracemont Enhanced, arrivando fino a 24 core e 32 thread sui Core i9 attraverso una configurazione 8+16. Come è possibile vedere dallo schema, la CPU fa uso di 2 MB di cache L2 e 3MB di cache L3 per ogni P-Core, mentre sono presenti 4MB di cache L2 e 3MB di cache L3 per ogni cluster E-Core, ciascuno composto da 4 core; la somma di tutte le cache arriva in questo modo al totale di 68MB.

L’approccio è diverso da quello scelto da AMD per le sue CPU, che ha invece implementato una cache condivisa per tutti i core, oltre ad utilizzare un die impilato sopra il CCD (Core Complex Die) per la 3D-VCache di Ryzen 7 5800X3D.

Fonte: Wccftech

Se ad ogni modo ciò verrà confermato, le CPU Raptor Lake aumenterebbero la dimensione della cache del 55% rispetto i modelli Alder Lake. L’azienda punta in questo modo a mantenere la sua leadership, offrendo al tempo stesso una minor latenza negli ambiti che dipendono fortemente dalla cache e frequenze di punta più alte, che potrebbero raggiungere i 5,8 GHz. Sempre secondo Wccftech, la formazione delle nuove CPU potrebbe quindi essere composta in questo modo:

Core i9-13900K – 24 core/32 thread (8+16) / 68MB

Core i7-13700K – 16 core/24 thread (8+8) / 54MB

Core i5-13600K – 14 core/16 thread (6+8) / 44MB

Core i5-13400 – 10 core/16 thread (6+4) / 37MB

Core i3-13100 – 4 core/8 thread (4 P-Core) / 20MB

Pentium Serie S – 2 core/4 thread (2 P-Core) / 10MB

Come abbiamo avuto modo di riferirvi in più occasioni, le CPU Intel Raptor Lake dovrebbero essere lanciate assieme ai processori AMD Zen 4 Raphael, possibilmente a partire dal mese di settembre. L’azienda ha nel frattempo anche presentato le nuove GPU per datacenter Arctic Sound-M, pensate per il cloud computing multimediale.