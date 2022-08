I processori Ryzen 7000 sono ormai letteralmente dietro l’angolo. L’azienda si prepara a darne l’annuncio ufficiale, insieme alla nuova piattaforma AM5, dopo il Gamescom 2022 che si svolgerà dal 24 al 28 agosto. AMD intende svelare i dettagli sulla gamma il giorno 30 (alle 2:00 ora italiana) dello stesso mese, appena dopo la fine della fiera, rendendo noti specifiche e prezzi della linea iniziale per dare così il via libera ai produttori di schede madri di fare lo stesso. L’arrivo effettivo sul mercato avverrà a un paio di settimane dall’annuncio, ovvero il 15 settembre.

Come anticipato più volte nelle precedenti indiscrezioni, il lancio dovrebbe inizialmente includere quattro modelli, tra cui i Ryzen 9 7950X e 7900X, il Ryzen 7 7700X e il Ryzen 5 7600X. Le CPU mantengono il medesimo numero di core dell’attuale generazione, ma aumentano notevolmente le frequenze operative, partendo dai 5,2GHz del 7600X per raggiungere i 5,5GHz sul più potente 7950X. A incrementare è anche la cache totale, adesso di ben 38MB sul Ryzen 5 7600X, per arrivare a 80MB sul processore top di gamma.

Di seguito i dettagli completi, presunti, dei primi modelli:

CPU Processo produttivo Core/Thread Frequenza massima Cache totale TDP Prezzo AMD Ryzen 9 7950X 5nm 16/32 5,5 GHz 80 MB (64+16) 105-170 W 700$ AMD Ryzen 9 7900X 5nm 12/24 5,4 GHz 76 MB (64+12) 105-170 W 600$ AMD Ryzen 7 7700X 5nm 8/16 5,3 GHz 40 MB (32+8) 65-125W 300$ AMD Ryzen 5 7600X 5nm 6/12 5,2 GHz 38 MB (32+6) 65-125W 200$

La nuova architettura Zen 4 su cui sarà basata la nuova gamma Ryzen 7000 offrirà un miglioramento fino all’8% dell’IPC, aumentando anche le performance del 15% e del 35% per quanto riguarda, rispettivamente, i carichi di lavoro single thread e multi thread. AMD spinge anche sulle frequenze massime, con limiti fino a 5,8 GHz, TDP sino di 170W e PPT (Power Package Tracker) fino a 230W. Per quanto riguarda le schede madri, i primi modelli a uscire saranno i prodotti di fascia alta basati sui chipset X670E e X670, seguiti dalle opzioni più economiche B650E e B650 poche settimane dopo. Trattandosi di una piattaforma completamente nuova, AM5 offrirà i più recenti standard di connettività, come PCIe 5.0 per GPU e SSD NVMe, nonché il supporto alle RAM DDR5 e alla nuova tecnologia EXPO per facilitare l’overclock delle memorie a tutti gli utenti.