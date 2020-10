AMD, spunta il nome in codice Green Sardine per una nuova APU

Il portale Phoronix ha individuato una serie di nuove patch Linux per una APU AMD non ancora identificata che, a quanto pare, viene indicata con il nome in codice Green Sardine.

AMD ci ha abituato con buffi nomi per i suoi prodotti nel corso degli ultimi mesi. Ad esempio, la fervida immaginazione della compagnia di Sunnyvale ha portato alla nascita di alias, come Sienna Cichlid, Navy Flounder e Dimgrey Cavefish per le sue imminenti schede grafiche basate sull’architettura RDNA 2. La recente comparsa di Green Sardine implica che AMD probabilmente continuerà questa strada per i processori non ancora presentati ufficialmente che il produttore di chip vuole nascondere da occhi indiscreti.

La descrizione di una delle patch recita: “Verrà utilizzata per Green_Sardine, che è una nuova APU.” AMD ha indicato Green_Sardine come variazione o nuovo modello di Renoir. Se ciò corrisponderà a realtà, Green Sardine potrebbe essere solo un altro nome in codice per Lucienne.

Purtroppo, attualmente non sono presenti informazioni verificate su Lucienne, ma si dice che le APU a bassa potenza siano una variazione o un aggiornamento degli attuali chip Ryzen serie 4000 di AMD (nome in codice Renoir). Supponendo che ci sia un collegamento tra i due, Lucienne potrebbe offrire la stessa impostazione di Renoir, ovvero core Zen 2 combinati con una GPU integrata Vega.

Si pensa che il Ryzen 7 5700U, di cui vi abbiamo parlato poco più di una settimana fa, sia una delle prime APU Lucienne, ma purtroppo erano troppo pochi i dettagli per trarre davvero una conclusione. Secondo quanto riferito, Ryzen 7 5700U è un chip octa-core con multi-threading simultaneo (SMT), quindi è conforme alla configurazione massima di otto core e sedici thread su Renoir. Semmai, il Ryzen 7 5700U dovrebbe essere il sostituto del Ryzen 7 4800U.

AMD rivelerà i nuovi processori basati su architettura Zen 3 il prossimo 8 ottobre e, a seguire, la serie Radeon RX 6000 il 28 di questo mese. Tuttavia, il produttore di chip non ha detto nulla sulle sue APU. Dato che AMD ha iniziato a distribuire il supporto per Green Sardine, sospettiamo che non passerà molto tempo prima del suo lancio.