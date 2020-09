Le APU mobile Ryzen 5000U saranno divise in Zen 2 e Zen 3

Secondo gli ultimi rumor circolati in rete, la famiglia di processori Ryzen 5000U dedicata ai dispositivi mobili sarà divisa in due serie di prodotti ben distinti tra loro, una basata su architettura Zen 3 e una che utilizzerà ancora Zen 2.

Stando a tali indiscrezioni, il portafoglio di APU prodotte da AMD facenti farti della serie Ryzen 5000U sarà alquanto variegato. Sembra infatti che oltre agli ormai già trapelati chip dal nome in codice Cezanne e basati su architettura Zen 3, di cui scopriremo tutti i dettagli durante l’evento AMD dell’8 ottobre, saranno presenti alcuni SKU basati sull’attuale architettura Zen 2 e dal nome in codice Lucienne.

Non è la prima volta che si sente parlare di Lucienne: un’indiscrezione pubblicata un mese fa da Igor’s Lab sembra indicare che si tratti di una famiglia di APU che verrà utilizzata in esclusiva da Google, molto probabilmente per essere utilizzata a bordo di un prodotto Chrome OS. Nel dettaglio, sembra che Lucienne sia un refresh di Renoir e che sarà basata sull’architettura Zen 2 che ormai ben conosciamo.

La serie di APU Ryzen 5000U avrà al suo interno sia prodotti Cezanne che Lucienne, fatto che potrebbe causare non poca confusione agli utenti. Il Ryzen 7 5800U sarà basato su Zen 3 mentre in Ryzen 7 5700U su Zen 2. Allo stesso modo Ryzen 5 5600U vanterà i nuovi core Cezanne mentre il Ryzen 5 5500U si baserà sul refresh di Renoir.

L’APU Ryzen 7 5700U è stata anche avvistata tra i risultati del benchmark di Ashes of the Singularity con un punteggio di 1600 punti nel test Vulkan 1080p a settaggi bassi. Rispetto al Ryzen 7 4800U dell’attuale generazione, che totalizza circa 1200 punti, si parla di un incremento di prestazioni del 33,3%.

Ricordiamo che l’APU Lucienne trapelata dovrebbe avere a disposizione 8 core con SMT attivo (quindi 16 thread) ed è stata avvistata con frequenze di clock che si aggirano attorno ai 2,1GHz di base e 3,9GHz in boost.