La Radeon RX 7900 XTX, nuova ammiraglia di casa AMD, è sicuramente una delle schede grafiche più potenti in circolazione. Basata sul chip Navi 31, componente costituito complessivamente da 58 miliardi di transistor e che consta di un GCD circondato da sei MCD, ciascuno di questi ultimi collegato con un bus da 64 bit, la Radeon RX 7900 XTX può far affidamento all’architettura RDNA 3, che offre un significativo aumento del 54% per quanto riguarda la prestazioni per watt rispetto alla precedente serie RX 6000 (RDNA 2) per una potenza computazionale complessiva di ben 61 TFLOP, un passo in avanti importante nei confronti della Radeon RX 6950 XT, limitata a circa 24 TFLOP.

Nonostante ciò, stando alle segnalazioni di diversi acquirenti nel corso delle ultime settimane, sembra i modelli reference soffrano di un problema di surriscaldamento, tanto che alcuni punti sono in grado di raggiungere un temperatura di 110°C nonostante le ventole di raffreddamento girino al massimo.

AMD, rispondendo ai colleghi della divisione americana di Tom’s Hardware, ha affermato:

Siamo a conoscenza del fatto che un numero limitato di utenti stia sperimentando un inatteso thermal throttling sulle schede grafiche AMD Radeon RX 7900 XTX (modelli reference prodotti da AMD). Gli utenti che riscontrano un inatteso thermal throttling di una AMD Radeon RX 7900 XTX dovrebbero contattare l’assistenza AMD.

Nonostante la stessa azienda di Sunnyvale abbia precisato che 110°C è la normale temperatura di giunzione per la Radeon RX 7900 XTX, è possibile che un eventuale pressione di contatto non uniforme sulla piastra fredda possa causare problemi di surriscaldamento. Alcuni utenti sostengono che la sostituzione del TIM con un pad termico possa costituire una valida soluzione.

Per il momento, AMD si sta impegnando ad analizzare il problema e non ha ancora fornito una data precisa per la comunicazione dei risultati finali. Vista la situazione, molti acquirenti di Radeon RX 7900 XTX hanno preferito restituire il prodotto.