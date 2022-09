Qualche giorno fa, vi avevamo riportato che Scott Herkelmen, SVP & GM per AMD Radeon, aveva annunciato, tramite un messaggio pubblicato sul proprio profilo Twitter, che il 3 novembre sarà il giorno in cui saranno presentate le nuove schede video Radeon RX 7000 basate sulla nuova architettura grafica RDNA 3.

In attesa di poter vedere di cosa saranno capaci le nuove proposte dell’azienda di Sunnyvale, AMD ha deciso di tagliare il prezzo delle attuali Radeon RX 6000. Stando ai colleghi di TechPowerUp, il listino è stato finalizzato lo scorso 15 settembre ed ora i principali rivenditori stanno adeguando i prezzi.

L’attuale top di gamma, la Radeon RX 6950 XT, è ora acquistabile a 949 dollari, mentre la RX 6900 XT è scesa a 699$, la RX 6800 XT a 599$ e la RX 6800 a 549$. La diminuzione di prezzo coinvolge anche la fascia media, con la RX 6750 XT che passa a 419 dollari, la RX 6700 XT a soli 379$ e la RX 6650 XT a 299$. Infine, nella fascia bassa troviamo la RX 6500 XT e la RX 6400 rispettivamente in vendita a 169 e 149 dollari. Sicuramente, per coloro che hanno assolutamente bisogno di una nuova scheda video e non possono attendere il debutto sul mercato delle Radeon RX 7000, che probabilmente avranno prezzi non certo popolari, si tratta di una buona occasione.

Ricordiamo che, secondo quanto finora condiviso da AMD, l’architettura RDNA 3 garantirà almeno il 50% di prestazioni per watt rispetto a RDNA 2. Le Radeon RX 7000 saranno inoltre le prime GPU a sfruttare il design MCM (multi-chip-module), con chiplet grafici e di memoria. Stando alle poche informazioni ufficiali le schede, nome in codice Navi 3X, saranno prodotte sul processo 5nm di TSMC e integreranno una Infinity Cache di nuova generazione; secondo le indiscrezioni AMD presenterà inizialmente tre diversi modelli, incluso uno con la vociferata GPU Navi 31 equipaggiata con 12288 Stream Processor, il doppio rispetto a quelli di Navi 21, l’attuale top di gamma della famiglia RX 6000 basata su architettura RDNA 2.