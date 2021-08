AMD Zen 4 Raphael, le prossime CPU Ryzen avranno tutte grafica integrata?

Secondo quanto si vocifera, le prossime CPU Ryzen basate sull’architettura Zen 4 offriranno tutte una GPU integrata. Anche se questo non significa che letteralmente tutte le CPU avranno le GPU integrate abilitate, conferma che il chip sarà accoppiato con la grafica per la prima volta: la GPU infatti non sarà più esclusiva delle APU Ryzen serie G.

La conferma arriva dai documenti trapelati che sono stati ottenuti tramite una fuga di dati a discapito di Gigabyte. Chips and Cheese ha infatti pubblicato una tabella di compatibilità per i processori socket AM5: questa elenca tre tipi di processori AM5, tutti basati sulla microarchitettura Family 19h (Zen4), con grafica on-chip.

Credits: Chips and Cheese

Come riporta VideoCardz, secondo quanto riferito, nel documento viene specificato che “alcuni OPN (Ordering Part Number)… potrebbero non supportare GFX”. Ciò implica che AMD venderà anche CPU Ryzen con GPU disabilitata, probabilmente quelle nate da un errore nella produzione o semplicemente una decisione di posizionamento del prodotto da parte dell’azienda. Essenzialmente queste potrebbero essere le controparti AMD alle CPU “Intel serie F” che richiedono GPU dedicata, proprio come tutte le CPU basate su architettura Zen1-3 che non appartengono alla serie G.

Molto probabilmente, come dimostrava anche una roadmap precedentemente trapelata, la microarchitettura grafica delle CPU Raphael sarà la Navi2 (RDNA2). Raphael è il nome in codice è associato alla serie di processori mainstream che dovrebbe essere lanciata come serie Ryzen 7000 il prossimo anno, basata appunto sulla microarchitettura Zen4.

Oltre a ciò, Chips and Cheese ha pubblicato un nuovo diagramma a blocchi che mostra la piattaforma AMD AM5. Questo diagramma elenca tutte le interfacce disponibili per la CPU e il chipset. Il diagramma confermerebbe che le CPU con socket AMD AM5 avranno quattro linee PCIe Gen4 in più, consentendo una maggiore larghezza di banda per l’unità NVMe secondaria o in alternativa dispositivi USB ad alta velocità.

Credits: Chips and Cheese

Il diagramma condiviso ha una piccola differenza rispetto a un grafico trapelato i giorni scorsi. Il diagramma trapelato in precedenza elencava specificamente “DP2.0” indicando che le CPU Ryzen di nuova generazione non solo avranno una grafica integrata, ma supporteranno anche gli standard di connettività di nuova generazione come HDMI 2.1 e DisplayPort 2.0. Il diagramma condiviso da Chips and Cheese non menziona DP 2.0, suggerendo che potrebbe essere semplicemente un diagramma per CPU AMD Zen4 con iGPU disabilitate.

In ogni caso queste informazioni sono da prendere con le pinze, ne sapremo sicuramente di più nei prossimi mesi per poi essere davvero certi di tutte le specifiche delle nuove CPU Ryzen al loro lancio, previsto per la fine del 2022.