Anthropic entra nel dibattito sempre più acceso sul consumo energetico dell'intelligenza artificiale, annunciando un impegno economico diretto per alleggerire il peso delle proprie infrastrutture sulle bollette elettriche degli americani. La mossa del produttore di modelli linguistici arriva in un momento critico per il settore: secondo le stime della stessa azienda, l'industria AI negli Stati Uniti avrà bisogno di almeno 50 gigawatt di potenza nei prossimi anni, una richiesta energetica che sta già provocando tensioni sulla rete elettrica nazionale e aumenti vertiginosi dei costi per i consumatori finali. L'annuncio segue iniziative simili di Microsoft e OpenAI, configurando un nuovo standard di responsabilità per le big tech dell'intelligenza artificiale.

Nel comunicato pubblicato sul proprio blog aziendale, Anthropic si impegna concretamente a coprire il 100% dei costi per gli aggiornamenti della rete elettrica, a lavorare attivamente per portare nuova capacità di generazione online e a investire in sistemi che riducano lo stress sulla rete esistente. La dichiarazione arriva con un messaggio politico preciso: "I contribuenti americani non dovrebbero essere lasciati a pagare il conto" dell'espansione delle infrastrutture AI.

La questione energetica sta diventando uno dei temi più controversi del boom dell'intelligenza artificiale. I data center dedicati al training e all'inference dei modelli linguistici e delle reti neurali richiedono quantità crescenti di elettricità, sia per alimentare le GPU ad alte prestazioni che per i sistemi di raffreddamento necessari a gestire il calore generato. L'impatto sui prezzi dell'energia è già drammaticamente visibile: in alcune aree degli Stati Uniti, i prezzi all'ingrosso dell'elettricità sono aumentati del 267% in soli cinque anni, un incremento direttamente correlato alla domanda delle infrastrutture AI.

L'aumento non è dovuto esclusivamente alla maggiore domanda di potenza. Le compagnie elettriche e di distribuzione devono affrontare investimenti massicci per potenziare le reti esistenti, progettate per carichi di lavoro ben diversi da quelli richiesti dai cluster di server AI. Questi costi di capitale vengono poi trasferiti ai consumatori attraverso tariffe più alte, creando un effetto a catena che colpisce famiglie e imprese che non hanno alcun legame diretto con l'industria tecnologica.

Nonostante l'impegno economico dichiarato, Anthropic ha chiarito che la soluzione al problema richiede un cambiamento sistemico che va oltre le iniziative delle singole aziende. L'azienda punta il dito sulla burocrazia e sui processi di autorizzazione, sostenendo che per garantire energia accessibile servono riforme che rendano i permessi, lo sviluppo delle linee di trasmissione e l'interconnessione alla rete più rapidi ed economici. Solo così, secondo l'azienda, sarà possibile "portare nuova energia online per tutti".