Il KTC OLED 4K da 32 pollici è disponibile su Amazon a un prezzo davvero competitivo di 699,98€ rispetto ai precedenti 849,99€. Questo straordinario gaming monitor vi conquisterà con la sua doppia modalità: 4K@240Hz per grafica mozzafiato nei giochi AAA e 1080P@480Hz per prestazioni estreme negli FPS. Con uno sconto del 18%, potrete portarvi a casa un pannello OLED con tempo di risposta di 0,03ms, HDR True Black 400 e compatibilità G-Sync/FreeSync per un'esperienza di gioco fluida e coinvolgente.

Monitor OLED 4K KTC, chi dovrebbe acquistarlo?

Il KTC 4K OLED da 32 pollici rappresenta la scelta ideale per i giocatori competitivi che non vogliono scendere a compromessi tra risoluzione e fluidità. Grazie alla sua innovativa doppia modalità certificata VESA, questo monitor soddisfa perfettamente le esigenze sia degli appassionati di titoli AAA che richiedono la massima qualità visiva in 4K@240Hz, sia dei professionisti degli eSports che prediligono l'estrema reattività offerta dalla modalità 1080P@480Hz. Il tempo di risposta fulmineo di 0,03 ms e la tecnologia anti-tearing con certificazione AMD FreeSync e NVIDIA G-Sync vi garantiranno un vantaggio competitivo tangibile, eliminando ogni minima esitazione o strappo dell'immagine durante le sessioni di gioco più intense.

Questo monitor si rivela perfetto anche per content creator e professionisti del settore visivo che necessitano di una riproduzione cromatica cinematografica eccezionale. Con una copertura del 99% DCI-P3 e un rapporto di contrasto da 1.500.000:1 garantito dalla tecnologia OLED con HDR True Black 400, vi permetterà di lavorare con colori incredibilmente accurati e dettagli realistici. La porta USB-C con alimentazione PD 65W e il sistema KVM integrato lo rendono inoltre la soluzione ottimale per chi gestisce multiple postazioni di lavoro, consentendovi di passare senza interruzioni tra dispositivi diversi mantenendo un'unica configurazione di monitor, tastiera e mouse. Le funzioni intelligenti AI, come la regolazione automatica della luminosità e il sensore di presenza, vi garantiranno comfort visivo e risparmio energetico in ogni situazione d'uso.

Il KTC 4K OLED da 32 pollici vi offre una tecnologia all'avanguardia con doppia modalità certificata VESA: potrete scegliere tra 4K@240Hz per un dettaglio grafico straordinario o 1080P@480Hz per una fluidità estrema nei giochi competitivi. Il pannello OLED LG ultrasottile garantisce un rapporto di contrasto di 1.500.000:1 e supporto HDR True Black 400, mentre il tempo di risposta di 0,03ms e le tecnologie FreeSync/G-Sync eliminano ogni micro-ritardo. Completano il quadro le funzioni AI intelligenti, la porta USB-C con ricarica 65W e il sistema KVM per gestire più dispositivi.

