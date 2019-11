Aorus Radeon RX 5700 XT in arrivo, ecco foto e specifiche tecniche

Gigabyte ha annunciato la Aorus Radeon RX 5700 XT, una nuova scheda video custom, con dissipatore personalizzato e overclock di fabbrica. La nuova nata è raffreddata da un sistema WindForce 3X con tre ventole da 82 millimetri sotto cui c’è un grande radiatore con 6 heatpipe a contatto diretto con la GPU, ma che ovviamente si occupa anche di VRAM e MOSFET. Non manca un backplate nella parte posteriore.

Esteticamente la scheda si presenta con un design minimalista, in cui però trovano spazio alcune strisce LED RGB. La GPU Navi 10 è overcloccata di fabbrica a 1770 MHz (che possono diventare 1905 MHz in Game Clock e 2010 MHz in Boost), ed è affiancata da 8 GB di memoria GDDR6 a 14 Gbps.

Posteriormente la scheda prevede sei connettori, tre HDMI 2.0b e tre DisplayPort 1.4. La scheda è dotata di uno switch per il BIOS che permette di passare dalla modalità OC, di default, a quella Silent pensata per contenere la rumorosità.

La Aorus Radeon RX 5700 XT non è ancora presente sul sito di Gigabyte, ma Overclockers UK ha già aperto i preordini a un prezzo consigliato di 439,99 sterline (circa 510/515 euro al cambio) con spedizioni a partire dal 29 novembre. La garanzia è di 4 anni (3+1, previa registrazione della scheda sul sito di Gigabyte).