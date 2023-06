Apple ha presentato oggi al WWDC 2023 la più recente versione del suo sistema operativo desktop, chiamato macOS Sonoma. Questa nuova versione offre una vasta gamma di funzionalità che migliorano l’esperienza degli utenti Mac. Ora è possibile personalizzare il desktop con screen saver e widget. Gli utenti possono posizionare i widget direttamente sul desktop e interagire con essi con un semplice clic. Grazie a Continuity, è anche possibile accedere all’ampio ecosistema di widget dell’iPhone direttamente dal proprio Mac.

macOS Sonoma rende le videoconferenze più coinvolgenti introducendo nuove funzioni che facilitano le presentazioni a distanza. Con la funzione Presenter Overlay, è possibile posizionare un presentatore sopra il contenuto condiviso. Inoltre, con la funzione Reactions è possibile ottenere effetti video divertenti attivati dai gesti.

Safari, il browser di Apple, è stato notevolmente migliorato in macOS Sonoma. I profili consentono di separare la navigazione tra diversi argomenti o progetti, mentre le app web offrono un accesso più rapido ai siti preferiti. Anche i giochi sono stati potenziati con l’introduzione della Modalità Gioco, l’aggiunta di nuovi titoli e un nuovo toolkit che semplifica agli sviluppatori il processo di porting dei giochi su Mac.

Craig Federighi, Senior Vice President Software Engineering di Apple, ha commentato: “macOS è il cuore del Mac e con Sonoma stiamo rendendo l’esperienza ancora più piacevole e produttiva. Siamo convinti che gli utenti apprezzeranno le nuove possibilità di personalizzazione offerte dai widget e dagli screen saver, le prestazioni di gioco migliorate e le funzionalità avanzate per le videoconferenze e la navigazione con Safari.”

Arrivano i Widget sul desktop

I widget su Mac offrono ora un’esperienza ancora più potente e personalizzata. Gli utenti hanno la possibilità di posizionare i widget direttamente sul desktop e possono facilmente accedere alla galleria dei widget per trovare quelli che preferiscono. I widget si integrano perfettamente con lo sfondo mentre gli utenti lavorano sulle applicazioni, permettendo loro di rimanere concentrati sul compito in corso.

Grazie a Continuity, gli utenti possono godere dell’ampio ecosistema di widget disponibili per iPhone anche sul proprio Mac. I widget diventano interattivi, consentendo agli utenti di gestire promemoria, riprodurre o mettere in pausa contenuti multimediali, accedere ai controlli domestici e svolgere varie operazioni direttamente dal desktop del Mac.

Video Conference

macOS Sonoma introduce miglioramenti alle funzioni di videoconferenza, consentendo agli utenti di presentare e condividere il proprio lavoro in modo più efficace all’interno di qualsiasi app per videochiamate. Una nuova caratteristica chiamata Presenter Overlay migliora la visibilità degli utenti posizionandoli in primo piano sopra il contenuto che stanno condividendo. Inoltre, con le Reactions, gli utenti possono esprimere i propri sentimenti aggiungendo facilmente palloncini, coriandoli, cuori e altro ancora al video, attivando tali effetti anche con un semplice gesto della mano.

Il migliorato selettore di condivisione dello schermo semplifica il processo di condivisione delle app durante le videochiamate. Gli utenti possono fare clic sul pulsante verde nell’angolo in alto a sinistra di un’app e selezionare l’opzione per condividerla durante la chiamata, consentendo una facile condivisione dei contenuti dalle finestre aperte in quel momento.

Aggiornamenti a Safari

Safari introduce nuove caratteristiche per migliorare l’esperienza di navigazione degli utenti Mac. Quest’anno, è stato apportato un significativo aggiornamento alla modalità di navigazione privata, offrendo una protezione ancora più solida contro i tracker e coloro che potrebbero accedere al dispositivo dell’utente. Le protezioni avanzate per il tracciamento e le impronte digitali durante la navigazione privata sono state potenziate per impedire ai siti web di rintracciare o identificare l’utente. Le finestre di navigazione privata rimangono bloccate anche quando non sono utilizzate attivamente, consentendo agli utenti di mantenere le schede aperte anche quando si allontanano dal dispositivo.

Inoltre, i profili aiutano gli utenti a organizzarsi meglio, offrendo un modo per separare la navigazione tra diverse categorie. Questa separazione include cookie, cronologia, estensioni, gruppi di schede e preferiti. Gli utenti possono accedere allo stesso sito sia con il loro account di lavoro che con quello personale, e possono passare rapidamente da un profilo all’altro, garantendo un’esperienza di navigazione senza interruzioni. Safari permette inoltre di creare applicazioni web che si comportano come applicazioni native, offrendo un accesso rapido ai siti preferiti degli utenti e una barra degli strumenti semplificata che simula l’esperienza di un’applicazione dedicata.

Nuovi screen saver

macOS Sonoma offre nuovi screen saver che presentano video al rallentatore di diverse località spettacolari in tutto il mondo. Questi includono l’imponente skyline di Hong Kong, i suggestivi contrafforti di arenaria della Monument Valley in Arizona e le serene colline di Sonoma nella California settentrionale.

Questo ampio tesoro di immagini grafiche e fotografiche arricchisce l’esperienza su Mac, consentendo agli utenti di immergersi in temi come Paesaggio, Terra, Subacqueo o Paesaggio urbano. Inoltre, l’esperienza di accesso è stata riposizionata nella parte inferiore dello schermo, per lasciare spazio ai nuovi screen saver che si susseguono senza interruzioni trasformandosi nel desktop.

Migliorie per il gaming

Grazie alla straordinaria potenza del processore Apple, gli utenti possono godere di prestazioni grafiche eccezionali su ogni Mac. Ora, decine di milioni di Mac con processore Apple possono eseguire giochi impegnativi con prestazioni fluide. Gli sviluppatori stanno continuamente sfruttando le potenzialità di Metal 3 per portare nuovi e entusiasmanti titoli su Mac. Tra questi vi sono:

DEATH STRANDING DIRECTOR’S CUT

Stray

Fort Solis,

World of Warcraft: Dragonflight

HUMANKIND

Resident Evil Village: Winters’ Expansion

The Medium

ELEX II

Firmament

SnowRunner

Disney Dreamlight Valley

No Man’s Sky

Dragonheir: Silent Gods

Layers of Fear.

Per agevolare il porting dei giochi da altre piattaforme a Mac, Metal introduce un nuovo toolkit appositamente progettato, che permette agli sviluppatori di risparmiare mesi di lavoro iniziale e di visualizzare in pochi giorni come il loro gioco esistente potrebbe funzionare su Mac. Questo toolkit semplifica notevolmente la conversione degli shader e del codice grafico del gioco, garantendo così l’utilizzo ottimale delle prestazioni del silicio Apple e riducendo notevolmente il tempo di sviluppo complessivo.

Inoltre, macOS Sonoma presenta la Modalità Gioco, che offre ai giocatori un vantaggio cruciale quando ogni millisecondo conta. La Modalità Gioco assicura un’esperienza di gioco ottimizzata, con frame rate più fluidi e costanti, dando la massima priorità in termini di utilizzo di CPU e GPU. Questa modalità rende l’esperienza di gioco su Mac ancora più coinvolgente, riducendo al minimo la latenza audio con le AirPods e migliorando significativamente la latenza di input con i controller di gioco più comuni, come quelli per Xbox e PlayStation, raddoppiando la frequenza di campionamento Bluetooth. La Modalità Gioco è compatibile con tutti i giochi, inclusi quelli più recenti e quelli in arrivo per Mac.

Miglioramenti al flusso di lavoro per i professionisti

Sfruttando la potenza del motore multimediale del chip Apple, macOS Sonoma presenta una nuova modalità ad alte prestazioni all’interno dell’app di Condivisione Schermo. Questa modalità offre un accesso remoto reattivo ai flussi di lavoro ibridi, sia in studio che in remoto, garantendo un’esperienza audio a bassa latenza, frame rate elevati e supporto per fino a due display virtuali. Grazie a questa modalità, i professionisti possono accedere in modo sicuro ai loro flussi di lavoro di creazione di contenuti da qualsiasi posizione, sia che si tratti di editing in Final Cut Pro o DaVinci Resolve, sia che si tratti di animare risorse 3D complesse in Maya.

Inoltre, grazie al supporto al reference color, è possibile eseguire in remoto flussi di lavoro sul colore che tradizionalmente richiedevano hardware dedicato e software specializzato. Questa funzionalità consente agli utenti di lavorare con precisione sulle impostazioni cromatiche, anche durante la condivisione dello schermo in modalità remota, aprendo nuove possibilità per flussi di lavoro che richiedono una gestione del colore accurata e dettagliata.

Accessibilità migliorata

macOS Sonoma presenta un insieme di nuove funzioni di accessibilità che rendono il Mac ancora più personalizzabile e inclusivo per tutti gli utenti. Per le persone con disabilità uditive, ora è possibile connettere dispositivi acustici Made for iPhone al Mac per effettuare chiamate e godere di contenuti multimediali. Inoltre, le persone con difficoltà nel parlare possono utilizzare la funzione Live Speech per digitare e far vocalizzare i propri pensieri durante le chiamate e le conversazioni.

Per coloro che hanno disabilità fisiche e motorie, sono disponibili suggerimenti fonetici che appaiono mentre si detta e si modifica il testo tramite Voice Control su Mac, facilitando la comunicazione e la correzione del testo.

Per supportare gli utenti con disabilità cognitive, le immagini animate come le GIF possono essere automaticamente messe in pausa nelle applicazioni Messaggi e Safari, offrendo un’esperienza di navigazione più tranquilla e senza distrazioni.

Inoltre, le persone non vedenti o ipovedenti possono personalizzare facilmente le dimensioni del testo nelle applicazioni Mac per migliorare la leggibilità e utilizzare Xcode con VoiceOver, lo screen reader leader di Apple, per sviluppare applicazioni accessibili e utilizzare gli strumenti di sviluppo con facilità.

Altre novità di MacOS Sonoma