Non aggiornate macOS all'ultima versione, fa più danni che altro

Se avete un Mac, meglio non aggiornare a macOS 14.4: sembra che l’ultimo update di Apple stia causando parecchi problemi agli utenti, “rompendo” hub USB, stampanti e vari software basati su Java. Tutto sembra essere legato ad alcune patch di sicurezza incluse nell’aggiornamento.

Poco dopo il rilascio di macOS 14.4, su Reddit e sul forum di Apple sono comparsi i primi report di utenti che lamentavano malfunzionamenti negli hub USB integrati nei monitor. Successivamente sono arrivate segnalazioni riguardanti stampanti non più funzionanti e crash inaspettati di app che usano Java. Ancora peggio, sembra che le applicazioni che usano il software anti-pirateria PACE e i dongle hardware iLok per l’autenticazione non si avviino più.

Alcuni utenti sono riusciti a risolvere i problemi con gli hub USB facendo sì che macOS richieda il permesso di connettersi all’accessorio ogni volta che questo viene collegato, anche se il comportamento predefinito di questa funzione, introdotta in macOS 13, prevede che il Mac riconosca gli accessori connessi in precedenza, proprio per evitare di dover effettuare la richiesta ogni volta.

Oracle ha rilaciato un blog post dove affronta i problemi di Java, affermando che i crash sembrano essere legati a problemi di accesso alla memoria. Non c’è modo di sapere, al momento, se è questo il motivo per cui gli accessori esterni non funzionino, ma sembra che i problemi non fossero presenti nelle beta pubbliche per gli sviluppatori di macOS 14.4.

Apple ha confermato il bug relativo ai dongle iLok ed è al lavoro su una soluzione, ma non ha fornito alcun riscontro o tempistica di risoluzione riguardo gli altri problemi. La speranza è che ovviamente venga fornita una soluzione in tempi brevi, ma per il momento, se avete già aggiornato, dovrete convivere con stampanti che non stampano, app che non funzionano e hub USB che perdono la connessione.