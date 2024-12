Apple: i prodotti Lightning dicono addio all'Europa

Apple ha interrotto la vendita degli iPhone SE, degli iPhone 14 e di una nutrita serie di prodotti in Europa. Il motivo è molto semplice, si trattava degli ultimi prodotti dotati di una porta di ricarica Lightning proprietaria. Questa rapida azione, arriva in concomitanza con l'entrata in vigore, nella giornata di ieri, della Direttiva UE 2022/2380, che mira a ridurre i rifiuti elettronici e uniformare gli standard di ricarica adottando l'USB-C.

Un controllo effettuato da The Verge, e verificato anche da noi nelle prime ore di questa mattina, mostra chiaramente che iPhone SE, iPhone 14, iPhone 14 Plus, la Magic Keyboard, il Magic Mouse, il Magic Trackpad e persino le Airpods Max ricondizionate con porta Lightning, sono stati rimossi dagli store online di Apple in paesi quali Italia, Paesi Bassi, Francia, Norvegia e Germania. Questi dispositivi rimangono invece disponibili negli Stati Uniti e in altri paesi al di fuori dei 30 stati membri dello Spazio Economico Europeo.

La direttiva UE uniforma gli standard di ricarica per ridurre i rifiuti elettronici e non autorizza la vendita di prodotti con prota di ricarica differente.

Permangono invece i cavi di ricarica USB-C/Lightning e l'adattatore proprietario da Lightning a USB-C, in maniera tale da permettere di allineare allo standard europeo i prodotti attualmente nelle mani dei consumatori.

La direttiva, che è entrata pienamente in vigore ieri, 28 dicembre 2024, richiede l'adozione di porte USB-C per un'ampia gamma di dispositivi venduti nell'UE. Inoltre, impone il supporto dello standard USB PD per la ricarica rapida, consente la vendita separata dei caricabatterie e migliora l'etichettatura per informare i consumatori sui requisiti di alimentazione dei dispositivi.

Si vocifera che Apple stia realizzando un nuovo iPhone SE con porta USB-C, e molteplici altre migliorie come un display OLED, previsto in uscita nel 2025 e che colmerà l'attuale buco lasciato all'interno della linea di smartphone dell'azienda. Questo prodotto segnerà l'abbandono definitivo del connettore Lightning da parte dell'azienda di Cupertino su tutti i loro device, allineandosi così completamente alle normative europee.