Avatar di Ospite Go_Spy #108 0
0
quindi praticamente se nn dichiari tutto ti pigliano i soldi direttamente dagli altri guadagni, bella mossa
Questo commento è stato nascosto automaticamente.
Avatar di Ospite Git Mind #653 0
0
Ma scusate, se uno sviluppatore ha più app possono prendergli i soldi da una per pagare l'altra? Mi sembra assurdo
Questo commento è stato nascosto automaticamente.