Apple M1X, il video della WWDC 2021 dà ulteriori conferme sui nuovi MacBook Pro

Molti utenti si aspettavano qualcosa in più dal keynote di apertura della WWDC 2021 tenuto da Apple lunedì scorso. Infatti circolavano molte voci che facevano intendere una possibile presentazione dei nuovi MacBook Pro dotati del chip successore di M1, ma durante il keynote non è stato presentato o annunciato alcun hardware. Tuttavia i metadati allegati al video della WWDC 2021 indicano che Apple potrebbe aver effettivamente pianificato di lanciare un nuovo MacBook Pro questa settimana.

Come ha riportato Max Balzer su Twitter, nei tag delle parole chiave per il video YouTube del keynote della Worldwide Developers Conference 2021 di Apple, infatti, è possibile trovare i termini “m1x” e “M1X MacBook Pro”. Come afferma 9To5Mac, i tag sono definiti dall’utente che ha caricato il video su YouTube, quindi qualche dipendente in Apple pensava che il MacBook Pro dotato di chip M1X sarebbe stato annunciato lunedì. Un errore o un indizio?

Everyone stay calm… but I just spotted these tags on Apple's YouTube livestream of the June 7 keynote!!!

APPLE CONFIRMED THE M1X!!!@jon_prosser you were right after all!!!

This isn't fake, you can get the @TubeBuddy extension for YT and it shows them! pic.twitter.com/C54sBydj7u

— Max Balzer (@maxbalzer_) June 9, 2021