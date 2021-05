Apple, sarà questo l’aspetto del nuovo MacBook Pro 16″?

Qualche giorno fa vi abbiamo riportato che Bloomberg aveva pubblicato un articolo nel quale forniva qualche anticipazione relativa ai nuovi modelli di MacBook Pro attualmente in fase di finalizzazione presso Apple e che dovrebbero debuttare questa estate. Nello specifico, i nuovi MacBook Pro dovrebbero essere dotati di display da 14 e 16″ con ricarica MagSafe, un maggior numero di porte e, come si è detto più volte nel corso delle scorse settimane, torneranno anche un’uscita video HDMI e uno slot per schede SD. Questo è un sicuramente un passo in avanti rispetto alle sole due porte Thunderbolt presenti sugli attuali modelli.

Credit: Antonio De Rosa

Credit: Antonio De Rosa

Per quanto riguarda i SoC di nuova generazione, si parla dei chip con nome in codice Jade C-Chop e Jade-C Die, ciascuno con 10 core (otto ad alte prestazioni e due ad alta efficienza) ma con due distinte varianti per la GPU: 16 o 32 core. Non è chiaro come verranno chiamati nella loro forma finale, anche se molti puntano a M1X o M2. Questi nuovi SoC dovrebbero consentire di utilizzare sino a 64GB di RAM e più porte Thunderbolt per connettersi ai dispositivi esterni.

Il designer Antonio De Rosa ha usato tutte le informazioni comparse in rete nel corso delle ultime settimane per realizzare varie concept art che permettono di farci un’idea di quello che potrebbe essere l’aspetto del nuovo MacBook Pro 16″ e che trovate come di consueto a corredo della notizia.

Credit: Antonio De Rosa

Credit: Antonio De Rosa

Molto probabilmente per avere ulteriori informazioni ufficiali relative ai nuovi modelli di MacBook Pro dovremo attendere l’evento WWDC 2021, il cui keynote si terrà il prossimo 7 giugno alle ore 19:00, come vi abbiamo riportato in questo precedente articolo.