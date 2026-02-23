Apple sta preparando un aggiornamento sostanziale per la sua applicazione musicale su Android, con la versione 5.2 di Apple Music attualmente in fase beta che introduce tre funzionalità di rilievo destinate a migliorare l'esperienza utente e l'interazione con i contenuti. Il rilascio, previsto in concomitanza con iOS 26.4, segna un'evoluzione significativa nell'approccio dell'azienda di Cupertino alla piattaforma di streaming musicale su ecosistemi non proprietari, integrando per la prima volta tecnologie di intelligenza artificiale generativa nell'app Android.

La novità più rilevante è Playlist Playground, uno strumento basato su AI generativa che consente di creare playlist personalizzate partendo da semplici descrizioni testuali. Accessibile dall'angolo superiore destro della scheda Libreria, il sistema elabora i prompt degli utenti suggerendo automaticamente brani coerenti con l'idea espressa. L'interfaccia si divide in due sezioni: la parte superiore permette la creazione manuale tradizionale, mentre quella inferiore ospita il motore AI con suggerimenti predefiniti etichettati come "Nuove Idee Playlist" e "Brani Suggeriti".

Sul fronte del design, Apple ha riprogettato completamente le pagine di album e playlist con un approccio visivamente più immersivo. La grafica a piena pagina estende lo sfondo tematico derivato dalla copertina all'intera lista dei brani e ai suggerimenti correlati, creando un'esperienza cromatica uniforme. Questa scelta stilistica richiama l'estetica già adottata in altre applicazioni dell'ecosistema Apple, portando maggiore coerenza visiva anche su Android.

Il pulsante Play è stato riposizionato al centro, mentre Shuffle abbandona la forma a pillola per diventare un'icona circolare a sinistra

I controlli di riproduzione hanno subito una riorganizzazione ergonomica significativa. Il pulsante Play occupa ora la posizione centrale, mentre Shuffle si sposta a sinistra come icona circolare anziché il precedente design a pillola. Il pulsante Download trova spazio sul lato opposto, con il menu Condivisione spostato nell'angolo. Questa nuova disposizione ottimizza l'utilizzo con una sola mano, particolarmente importante considerando le dimensioni crescenti degli smartphone Android moderni.

La terza funzionalità riguarda le pagine degli artisti, che ora integrano un badge "Concerti in Arrivo" nella parte superiore. Scorrendo verso il basso, gli utenti troveranno una sezione dedicata "Tutti i Concerti in Arrivo" posizionata sotto il carosello dei video più popolari. Questa integrazione rafforza l'aspetto informativo della piattaforma, avvicinandola a servizi specializzati come Bandsintown o Songkick.

Apple Music 5.2 è attualmente accessibile attraverso il programma beta, con iscrizione disponibile sia tramite la pagina dedicata sia direttamente dal listing del Google Play Store. Il rilascio stabile è pianificato in parallelo con iOS 26.4, mantenendo la sincronizzazione cross-platform che caratterizza la strategia di aggiornamento di Apple per i suoi servizi.