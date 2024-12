Apple prende le distanze dalla corsa alle AGI: "Un obiettivo ingenuo"

In un panorama tecnologico dominato dall'entusiasmo crescente per l'Intelligenza Artificiale Generale (AGI), Apple sembra remare controcorrente. Secondo recenti dichiarazioni di John Giannandrea, Senior Vice President of Machine Learning and AI Strategy di Apple, la ricerca dell'AGI sarebbe "irrealistica e quasi frivola".

Questa posizione, che emerge da un'intervista rilasciata a WIRED da diversi dirigenti Apple, contrasta nettamente con l'approccio di altre aziende del settore, impegnate a sviluppare modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) sempre più sofisticati, visti come un passo fondamentale verso la realizzazione dell'AGI.

Giannandrea, figura di spicco nel campo dell'IA con un passato in Google, ha espresso un profondo scetticismo riguardo alle ambizioni di raggiungere un'intelligenza artificiale paragonabile a quella umana in tempi brevi.

"I ricercatori più credibili del settore ritengono che ci siano ancora molti problemi irrisolti e che siano necessarie nuove scoperte", ha affermato. "L'idea che si possano semplicemente scalare queste tecnologie per arrivare all'AGI è molto ingenua".

Mentre aziende come Google e OpenAI investono massicciamente nella ricerca sull'AGI, Apple sembra concentrarsi su un approccio più pragmatico, privilegiando lo sviluppo di applicazioni concrete dell'IA che possano migliorare l'esperienza utente dei propri prodotti.

"Probabilmente abbiamo più ingegneri che lavorano su quelle che chiamiamo 'indagini' che su ciò che verrà rilasciato il prossimo anno", ha dichiarato Giannandrea, riferendosi alla ricerca di base condotta da Apple.

Questo non significa che Apple sia completamente disinteressata ai progressi nel campo dell'AGI. L'azienda è attivamente coinvolta nella ricerca sull'intelligenza artificiale, ma il suo obiettivo principale non è la creazione di un'intelligenza artificiale generale, bensì lo sviluppo di prodotti innovativi e user-friendly.

Apple Intelligence, il sistema di intelligenza artificiale recentemente lanciato dall'azienda, ne è un esempio concreto. Integrato nei dispositivi Apple, offre (o sarebbe meglio dire offrirà) funzionalità avanzate come il miglioramento della scrittura, il riassunto di notifiche e messaggi, un'esperienza Siri più naturale ed efficiente, e la rimozione di oggetti dalle immagini.

La visione di Apple sull'IA è in linea con la filosofia "Calm Tech", che predilige l'integrazione armoniosa della tecnologia nella vita quotidiana, senza stravolgimenti radicali. L'azienda si concentra su soluzioni pratiche e intuitive, mettendo al centro l'utente e la sua privacy.

L'approccio cauto di Apple all'AGI potrebbe essere interpretato come un segno di ritardo rispetto alla concorrenza. Tuttavia, è anche possibile vederlo come una scelta strategica che privilegia la concretezza e la qualità dell'esperienza utente, caratteristiche che da sempre contraddistinguono i prodotti Apple.

Solo il tempo dirà se la strategia di Apple si rivelerà vincente. Nel frattempo, il dibattito sull'AGI continua ad animare il mondo della tecnologia, con prospettive e approcci molto diversi tra loro. Apple, con la sua visione pragmatica e incentrata sull'utente, si pone come un punto di riferimento in un panorama in continua evoluzione.