APU AMD Ryzen 5000 Cezanne messa a nudo in questo render

Non dovrebbe mancare molto alla presentazione ufficiale della prossima generazione di APU di AMD. La serie AMD Ryzen 5000 nome in codice Cezanne dovrebbe essere annunciata lunedì prossimo dall’azienda, nel frattempo possiamo dare un’occhiata al render del chip che ne svela la composizione interna.

L’immagine in questione è stata fornita da una fonte rimasta anonima ai colleghi di VideoCardz, purtroppo senza ulteriori informazioni riguardo i futuri chip AMD. Da quel che sappiamo basandoci su precedenti leak, tuttavia, Cezanne dovrebbe poter contare sullo stesso numero di core classici e grafici delle APU della precedente generazione, nome in codice Renoir. L’APU dovrebbe quindi offrire 8 core/16 thread e fino a 8 core grafici.

Non dovrebbero esserci variazioni nemmeno sul numero delle linee PCIe, con il chip completo in grado di supportarne massimo 20. La variante mobile di Renoir (AMD Ryzne 4000U/H) poteva contare solamente su 8 linee PCIe dedicate alla GPU, la metà rispetto alle 16 a disposizione della variante desktop (AMD Ryzen 4000G).

Questa distinzione non è ancora stata confermata ma nemmeno smentita per i chip Cezanne, i quali non sappiamo ancora se supporteranno lo standard PCIe 4.0 che, al contrario, è stato confermato per i chip successori di Cezanne chiamati Rembrandt.

Un rapido confronto rivela che Cezanne potrebbe essere circa il 10% più grande di Renoir. La fonte stima la dimensione del chip attorno ai 175mm², circa 20mm² in più di Renoir (156mm²). L’aumento di dimensione deriva dal design dei core Zen3, i quali sono leggermente più grandi, e da una cache L3 più capiente. La nuova architettura dispone di 16MB di cache L3 rispetto agli 8MB di Renoir.

Manca ormai davvero pochissimo all’annuncio che avrà luogo lunedì 11 gennaio e che potrebbe togliere ogni dubbio riguardo le caratteristiche tecniche dei chip Cezanne mobile e desktop.