Arctic torna alla ribalta nel mercato delle paste termiche con il lancio della MX-7, una nuova formula che promette di ridefinire gli standard di trasferimento termico per CPU, GPU e chip di console. Il produttore svizzero, da sempre punto di riferimento per le soluzioni di dissipazione termica nel settore PC enthusiast, aggiorna la sua gamma con un composto che si posiziona al vertice del catalogo, superando sia la storica MX-4 sia la più recente MX-6.

La caratteristica distintiva della Arctic MX-7 risiede nella sua formulazione completamente rivista, progettata per ottimizzare la conducibilità termica mantenendo una consistenza che facilita l'applicazione. Il composto si presenta con una viscosità studiata per distribuirsi uniformemente sotto la pressione di montaggio del dissipatore, eliminando di fatto la necessità di spatole o strumenti di stesura. Una caratteristica particolarmente apprezzata da chi assembla frequentemente PC o effettua manutenzioni periodiche sui propri sistemi.

Dal punto di vista della sicurezza, Arctic conferma che si tratta di una pasta termica non conduttiva, un aspetto cruciale per evitare cortocircuiti accidentali durante l'applicazione su die di CPU, GPU o altri componenti elettronici. Questa proprietà rende la MX-7 adatta anche agli utenti meno esperti, riducendo il rischio di danni durante le operazioni di repasting, particolarmente comuni su laptop, console PlayStation e Xbox, o schede grafiche datate che necessitano di manutenzione.

La MX-7 si posiziona al vertice del catalogo Arctic, superando in prestazioni termiche sia la leggendaria MX-4 sia la precedente generazione MX-6

Sul fronte della confezione, il produttore ha ridisegnato completamente le siringhe, disponibili in tre formati: 2g, 4g e 8g. Una scelta che copre diverse esigenze, dalla singola applicazione per un build personale fino a necessità più intensive per system integrator o centri di assistenza. Manca all'appello un formato da 20g che alcuni professionisti del settore potrebbero apprezzare, ma la gamma attuale risulta comunque ben distribuita. Le versioni da 2g e 4g includono nella confezione salviette per la pulizia delle superfici, accessorio assente nel formato da 8g.

Interessante l'implementazione di un sistema di verifica dell'autenticità direttamente sulle siringhe. Arctic risponde così al problema crescente delle contraffazioni nel mercato delle paste termiche, fenomeno particolarmente diffuso su marketplace e rivenditori terzi. Ogni confezione riporta un codice univoco verificabile sul sito ufficiale del produttore, garantendo agli acquirenti di ricevere prodotto originale con le prestazioni dichiarate.

Per quanto riguarda i prezzi ufficiali, Arctic ha posizionato la MX-7 a €20,99 per il formato da 8g, €15,99 per quello da 4g e €14,49 per la siringa da 2g. Tuttavia, su Amazon Italia il prodotto risulta già disponibile con un pricing più aggressivo: €8,39 per la confezione da 2g, €7,79 per quella da 4g e €10,29 per il formato da 8g, rappresentando un'opportunità interessante per chi cerca prestazioni di punta senza ricorrere a soluzioni in metallo liquido, più performanti ma decisamente più rischiose da applicare.